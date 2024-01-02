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Додано: Вів 02 січ, 2024 10:25
16.12.2023 відкрив депозит "Вдячний", а у січні 2024 тільки 3 категорії кешбеку...
Вже все з четвертою категорією?
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Hennady
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Додано: Вів 02 січ, 2024 11:19
Hennady написав:
16.12.2023 відкрив депозит "Вдячний", а у січні 2024 тільки 3 категорії кешбеку...
Вже все з четвертою категорією?
Є четверта в мене. Відкрив неділю назад. Стукайте в підтримку.
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Hemi
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Додано: Вів 02 січ, 2024 15:34
Hennady написав:
16.12.2023 відкрив депозит "Вдячний", а у січні 2024 тільки 3 категорії кешбеку...
Вже все з четвертою категорією?
Вітаємо!
Будь ласка, надішліть нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ та ІПН чи фінансовий номер телефону, щоб ми могли детальніше розглянути Ваш випадок. Дякуємо.
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PUMB
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Додано: Вів 02 січ, 2024 16:04
Hemi написав:
Є четверта в мене.
й в мене є, після відкриття Вдячного в грудні. А взагалі, на який термін 4 категорія? На термін відкритого Вдячного чи лише в наступний, після відкриття, місяць?
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kulikrom
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Додано: Вів 02 січ, 2024 16:28
Hemi написав: Hennady написав:
16.12.2023 відкрив депозит "Вдячний", а у січні 2024 тільки 3 категорії кешбеку...
Вже все з четвертою категорією?
Є четверта в мене. Відкрив неділю назад. Стукайте в підтримку.
Я в листопаді був відкрив на місяць, то в грудні 4 категорія була доступна.
А от вже в грудні/січні так не вийшло - то, можливо, це одноразова акція, тому й запитав. Написав в ПП представнику.
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Hennady
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Додано: Вів 02 січ, 2024 16:52
kulikrom написав: Hemi написав:
Є четверта в мене.
й в мене є, після відкриття Вдячного в грудні. А взагалі, на який термін 4 категорія? На термін відкритого Вдячного чи лише в наступний, після відкриття, місяць?
по мені - друге - в наступний
і цього міс.вже не має
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хуторянка
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Додано: Сер 03 січ, 2024 05:17
А можна якось зробити щоб консультанти не надзвонювали так агресивно? Вже і додаток відкривати страшно, бо знову почнуть
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Alexey_k9
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Додано: Сер 03 січ, 2024 07:33
Alexey_k9 написав:
А можна якось зробити щоб консультанти не надзвонювали так агресивно? Вже і додаток відкривати страшно, бо знову почнуть
Я за цих "консультантів" вже ругався з підтримкою. Такого дебільного банку, який дзвонив 6-7раз на день, я ще не бачив. А саме смішне, що коли запитав у чаті "Це номер вашого банку?", вона поклацала і каже, що "Ні, номер не наш". На питання, а чого вони представляються вами та знають мою персональну інформацію, ще раз подумала і каже "Ой, напевне наш, бла-бла". По факту, вони нанімають якихось лівих аутсорсерів, передають їм нашу інформацію і вони починають нас тероризувати дзвінками. 🤬
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Hemi
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