Це ті консультанти , що ще просять(вимагають?) обов"язково зробити деяку проплату кредиткою до якоїсь дати, після чого мої умови обслуговування стануть ще кращі?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 січ, 2024 15:30
Додано: Сер 03 січ, 2024 17:07
Додано: Сер 03 січ, 2024 17:13
Vatsyk особливо бісить, коли карткою і так користуєшся майже щодня, а вони телефонують і просять скористатись...
Додано: Сер 03 січ, 2024 18:00
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