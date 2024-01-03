RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 478479480481

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 15:30

  Alexey_k9 написав:А можна якось зробити щоб консультанти не надзвонювали так агресивно? Вже і додаток відкривати страшно, бо знову почнуть


Це ті консультанти , що ще просять(вимагають?) обов"язково зробити деяку проплату кредиткою до якоїсь дати, після чого мої умови обслуговування стануть ще кращі?
Vatsyk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 96
З нами з: 03.03.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 17:07

  Alexey_k9 написав:А можна якось зробити щоб консультанти не надзвонювали так агресивно? Вже і додаток відкривати страшно, бо знову почнуть

Вітаємо! Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3035
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 17:13

Vatsyk особливо бісить, коли карткою і так користуєшся майже щодня, а вони телефонують і просять скористатись...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2023
З нами з: 29.07.22
Подякував: 346 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:00

  PUMB написав:
  Alexey_k9 написав:А можна ...

Вітаємо! Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.


А чому б не відповісти тут, на форумі? Одним постом - коротко і по суті?
Ви ж офіційний представник банку на цьому форумі!
Vatsyk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 96
З нами з: 03.03.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 478479480481
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4804)
03.01.2024 17:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.