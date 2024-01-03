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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 січ, 2024 15:30
Alexey_k9 написав:
А можна якось зробити щоб консультанти не надзвонювали так агресивно? Вже і додаток відкривати страшно, бо знову почнуть
Це ті консультанти , що ще просять(вимагають?) обов"язково зробити деяку проплату кредиткою до якоїсь дати, після чого мої умови обслуговування стануть ще кращі?
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Додано: Сер 03 січ, 2024 17:07
Alexey_k9 написав:
А можна якось зробити щоб консультанти не надзвонювали так агресивно? Вже і додаток відкривати страшно, бо знову почнуть
Вітаємо! Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 17:13
Vatsyk особливо бісить, коли карткою і так користуєшся майже щодня, а вони телефонують і просять скористатись...
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Додано: Сер 03 січ, 2024 18:00
PUMB написав: Alexey_k9 написав:
А можна ...
Вітаємо! Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.
А чому б не відповісти тут, на форумі? Одним постом - коротко і по суті?
Ви ж офіційний представник банку на цьому форумі!
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Додано: Сер 03 січ, 2024 18:49
Vatsyk написав: PUMB написав: Alexey_k9 написав:
А можна ...
Вітаємо! Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.
А чому б не відповісти тут, на форумі? Одним постом - коротко і по суті?
Ви ж офіційний представник банку на цьому форумі!
Нам необхідно уточнити дані для ідентифікації та фіксації запиту на відключення дзвінків з пропозиціями.
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PUMB
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Додано: Сер 03 січ, 2024 21:53
PUMB написав:
Нам необхідно уточнити дані для ідентифікації та фіксації запиту на відключення дзвінків з пропозиціями.
Проходив вже через таке. Вашої контори хватило рівно на місяць-півтора, і знову 8 дзвінків за день. Такого набридливого впарювання кредитки ще не бачив в жодному банку України
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Додано: Сер 03 січ, 2024 21:59
Hemi
Надішліть, будь ласка, Ваше ПІБ та фінансовий номер телефону нам у приватні повідомлення аби ми відключили рекламні пропозиції по Вашій анкеті.
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PUMB
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