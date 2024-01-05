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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 478479480481

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 15:30

  Alexey_k9 написав:А можна якось зробити щоб консультанти не надзвонювали так агресивно? Вже і додаток відкривати страшно, бо знову почнуть


Це ті консультанти , що ще просять(вимагають?) обов"язково зробити деяку проплату кредиткою до якоїсь дати, після чого мої умови обслуговування стануть ще кращі?
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 17:07

  Alexey_k9 написав:А можна якось зробити щоб консультанти не надзвонювали так агресивно? Вже і додаток відкривати страшно, бо знову почнуть

Вітаємо! Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 17:13

Vatsyk особливо бісить, коли карткою і так користуєшся майже щодня, а вони телефонують і просять скористатись...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:00

  PUMB написав:
  Alexey_k9 написав:А можна ...

Вітаємо! Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.


А чому б не відповісти тут, на форумі? Одним постом - коротко і по суті?
Ви ж офіційний представник банку на цьому форумі!
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:49

  Vatsyk написав:
  PUMB написав:
  Alexey_k9 написав:А можна ...

Вітаємо! Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.


А чому б не відповісти тут, на форумі? Одним постом - коротко і по суті?
Ви ж офіційний представник банку на цьому форумі!

Нам необхідно уточнити дані для ідентифікації та фіксації запиту на відключення дзвінків з пропозиціями.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 21:53

  PUMB написав:Нам необхідно уточнити дані для ідентифікації та фіксації запиту на відключення дзвінків з пропозиціями.

Проходив вже через таке. Вашої контори хватило рівно на місяць-півтора, і знову 8 дзвінків за день. Такого набридливого впарювання кредитки ще не бачив в жодному банку України
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 21:59

Hemi
Надішліть, будь ласка, Ваше ПІБ та фінансовий номер телефону нам у приватні повідомлення аби ми відключили рекламні пропозиції по Вашій анкеті.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 01:26

  Hemi написав: знову 8 дзвінків за день. Такого набридливого впарювання кредитки ще не бачив в жодному банку України

не береш кредит... це ж дуже підозріло! :mrgreen: якийся не місцевий, чи що?! Щось приховуєш напевне! Мабуть, москаль.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:55

Оплатила домофон к сожалению не по тем реквизитам.Обратилась в банк для оскарження написала заявление.Все приняли.На следующий день написали обращайтесь к ним сами.Я обратилась но они сказали что денег не получали.Банк не хочет помочь,а что делать не знаю.
Вадимка
 
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