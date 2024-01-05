RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 478479480481

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 15:30

  Alexey_k9 написав:А можна якось зробити щоб консультанти не надзвонювали так агресивно? Вже і додаток відкривати страшно, бо знову почнуть


Це ті консультанти , що ще просять(вимагають?) обов"язково зробити деяку проплату кредиткою до якоїсь дати, після чого мої умови обслуговування стануть ще кращі?
Vatsyk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 96
З нами з: 03.03.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 17:07

  Alexey_k9 написав:А можна якось зробити щоб консультанти не надзвонювали так агресивно? Вже і додаток відкривати страшно, бо знову почнуть

Вітаємо! Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3037
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 17:13

Vatsyk особливо бісить, коли карткою і так користуєшся майже щодня, а вони телефонують і просять скористатись...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2028
З нами з: 29.07.22
Подякував: 346 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:00

  PUMB написав:
  Alexey_k9 написав:А можна ...

Вітаємо! Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.


А чому б не відповісти тут, на форумі? Одним постом - коротко і по суті?
Ви ж офіційний представник банку на цьому форумі!
Vatsyk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 96
З нами з: 03.03.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:49

  Vatsyk написав:
  PUMB написав:
  Alexey_k9 написав:А можна ...

Вітаємо! Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.


А чому б не відповісти тут, на форумі? Одним постом - коротко і по суті?
Ви ж офіційний представник банку на цьому форумі!

Нам необхідно уточнити дані для ідентифікації та фіксації запиту на відключення дзвінків з пропозиціями.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3037
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 21:53

  PUMB написав:Нам необхідно уточнити дані для ідентифікації та фіксації запиту на відключення дзвінків з пропозиціями.

Проходив вже через таке. Вашої контори хватило рівно на місяць-півтора, і знову 8 дзвінків за день. Такого набридливого впарювання кредитки ще не бачив в жодному банку України
Hemi
 
Повідомлень: 238
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 21:59

Hemi
Надішліть, будь ласка, Ваше ПІБ та фінансовий номер телефону нам у приватні повідомлення аби ми відключили рекламні пропозиції по Вашій анкеті.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3037
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 01:26

  Hemi написав: знову 8 дзвінків за день. Такого набридливого впарювання кредитки ще не бачив в жодному банку України

не береш кредит... це ж дуже підозріло! :mrgreen: якийся не місцевий, чи що?! Щось приховуєш напевне! Мабуть, москаль.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4005
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:55

Оплатила домофон к сожалению не по тем реквизитам.Обратилась в банк для оскарження написала заявление.Все приняли.На следующий день написали обращайтесь к ним сами.Я обратилась но они сказали что денег не получали.Банк не хочет помочь,а что делать не знаю.
Вадимка
 
Повідомлень: 297
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 13:50

  Вадимка написав:Оплатила домофон к сожалению не по тем реквизитам.Обратилась в банк для оскарження написала заявление.Все приняли.На следующий день написали обращайтесь к ним сами.Я обратилась но они сказали что денег не получали.Банк не хочет помочь,а что делать не знаю.

Нічого не роблять, тричі за чотири місяці підтягує кредитну картку для валютообміну,сторно у день операції не роблять. Гасив в додатку. Якщо ви підтвердили оплату за допомогою смс ,не приймають у свій адрес скарг
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15289
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 478479480481
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.