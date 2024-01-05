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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 479480481482

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:12

  candidat написав:А если покупку сделать 30-31 декабря, то она попадет в использованный кредитный лимит декабря или января?

По факту отмечу, что траты и 30-го, и 31-го декабря, судя по всему ушли в январь. Хотя в предыдущие дни по выписке было видно, что у ПУМБа практически всё проводится по счету на следующий день, даже если это суббота или воскресенье.
candidat
 
Повідомлень: 1240
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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  #<1 ... 479480481482
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