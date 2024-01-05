По факту отмечу, что траты и 30-го, и 31-го декабря, судя по всему ушли в январь. Хотя в предыдущие дни по выписке было видно, что у ПУМБа практически всё проводится по счету на следующий день, даже если это суббота или воскресенье.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:12
По факту отмечу, что траты и 30-го, и 31-го декабря, судя по всему ушли в январь. Хотя в предыдущие дни по выписке было видно, что у ПУМБа практически всё проводится по счету на следующий день, даже если это суббота или воскресенье.
Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:19
особисто визначив, що комуналь сплачена в останній робочий день 31-денного місяця надає 60-ти денне кредитування.
Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:15
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:22
Re: ПУМБ
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