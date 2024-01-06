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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:12
candidat написав:
А если покупку сделать 30-31 декабря, то она попадет в использованный кредитный лимит декабря или января?
По факту отмечу, что траты и 30-го, и 31-го декабря, судя по всему ушли в январь. Хотя в предыдущие дни по выписке было видно, что у ПУМБа практически всё проводится по счету на следующий день, даже если это суббота или воскресенье.
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candidat
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:19
особисто визначив, що комуналь сплачена в останній робочий день 31-денного місяця надає 60-ти денне кредитування.
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kulikrom
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:15
Вадимка написав:
Я обратилась но они сказали что денег не получали.
Если платили недавно, то необходимо подождать зачисления. Коммуналка в ПУМБ может идти через партнёра банка, например, Portmone. Подождите какое-то время неделю-две и снова обратитесь к получателю.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:22
candidat написав:
По факту отмечу, что траты и 30-го, и 31-го декабря, судя по всему ушли в январь.
Завжди так, крім звісно лютого
грейс чітко до 30-го, 31 вже видно скільки борг, ну й оплати йдуть в новий місяць.
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chipmunk
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Додано: Суб 06 січ, 2024 06:27
chipmunk написав: candidat написав:
По факту отмечу, что траты и 30-го, и 31-го декабря, судя по всему ушли в январь.
Завжди так, крім звісно лютого
грейс чітко до 30-го, 31 вже видно скільки борг, ну й оплати йдуть в новий місяць.
ПУМБ же требует гасить именно до 18:00 30-го числа. А если сделать трату 30-го до наступления 18:00, то она попадает в лимит текущего месяца или следующего?
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Додано: Суб 06 січ, 2024 10:25
candidat написав:
попадает в лимит текущего месяца или следующего?
В следующий
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Додано: Суб 06 січ, 2024 17:09
chipmunk
кроме комуналки в приложении
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