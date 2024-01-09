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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 479480481482

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ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:12

  candidat написав:А если покупку сделать 30-31 декабря, то она попадет в использованный кредитный лимит декабря или января?

По факту отмечу, что траты и 30-го, и 31-го декабря, судя по всему ушли в январь. Хотя в предыдущие дни по выписке было видно, что у ПУМБа практически всё проводится по счету на следующий день, даже если это суббота или воскресенье.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:19

особисто визначив, що комуналь сплачена в останній робочий день 31-денного місяця надає 60-ти денне кредитування.
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:15

Re: ПУМБ

  Вадимка написав:Я обратилась но они сказали что денег не получали.
Если платили недавно, то необходимо подождать зачисления. Коммуналка в ПУМБ может идти через партнёра банка, например, Portmone. Подождите какое-то время неделю-две и снова обратитесь к получателю.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:22

Re: ПУМБ

  candidat написав:По факту отмечу, что траты и 30-го, и 31-го декабря, судя по всему ушли в январь.

Завжди так, крім звісно лютого :) грейс чітко до 30-го, 31 вже видно скільки борг, ну й оплати йдуть в новий місяць.
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 06:27

  chipmunk написав:
  candidat написав:По факту отмечу, что траты и 30-го, и 31-го декабря, судя по всему ушли в январь.

Завжди так, крім звісно лютого :) грейс чітко до 30-го, 31 вже видно скільки борг, ну й оплати йдуть в новий місяць.

ПУМБ же требует гасить именно до 18:00 30-го числа. А если сделать трату 30-го до наступления 18:00, то она попадает в лимит текущего месяца или следующего?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 10:25

Re: ПУМБ

  candidat написав:попадает в лимит текущего месяца или следующего?

В следующий
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 17:09

chipmunk
кроме комуналки в приложении
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 15:53

Re: ПУМБ

Не можна завантажити квитанції про оплату у додатку.
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