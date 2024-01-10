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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 січ, 2024 18:03
kulikrom написав: sens написав:
за три місяці можна було пофіксувати
а ви смарт колихали? з особистого досвіду, реагують лише на баг-звіти додатку, надіслані в електронну пошту
Є відповідь - обираєте ту з якої хочете. Навіть не намагаються зробити не основною
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