Є відповідь - обираєте ту з якої хочете. Навіть не намагаються зробити не основною
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 січ, 2024 18:03
Додано: Суб 13 січ, 2024 09:48
Re: ПУМБ
Щось заглючив один шаблон на комуналку — пише оплата неможлива. Спробував створити його заново, після вводу номера особового рахунку пише "ці дані відсутні у базі постачальника. Перевірте реквізити і спробуйте ще раз. Або зверніться до постачальника". Це абонплата водоканалу. В той же час, по цьому ж особовому рахунку у цього ж водоканалу шаблони за водопостачання і водовідведення працюють нормально. В Приваті аналогічний шаблон на абонплату теж працює.
Куди копати?
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