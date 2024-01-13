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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 480481482483

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 18:03

  kulikrom написав:
  sens написав:за три місяці можна було пофіксувати

а ви смарт колихали? з особистого досвіду, реагують лише на баг-звіти додатку, надіслані в електронну пошту

Є відповідь - обираєте ту з якої хочете. Навіть не намагаються зробити не основною
sens
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 09:48

Re: ПУМБ

Щось заглючив один шаблон на комуналку — пише оплата неможлива. Спробував створити його заново, після вводу номера особового рахунку пише "ці дані відсутні у базі постачальника. Перевірте реквізити і спробуйте ще раз. Або зверніться до постачальника". Це абонплата водоканалу. В той же час, по цьому ж особовому рахунку у цього ж водоканалу шаблони за водопостачання і водовідведення працюють нормально. В Приваті аналогічний шаблон на абонплату теж працює.
Куди копати?
Ferlakur
 
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