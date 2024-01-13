|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 січ, 2024 18:03
kulikrom написав: sens написав:
за три місяці можна було пофіксувати
а ви смарт колихали? з особистого досвіду, реагують лише на баг-звіти додатку, надіслані в електронну пошту
Є відповідь - обираєте ту з якої хочете. Навіть не намагаються зробити не основною
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15386
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 13 січ, 2024 09:48
Щось заглючив один шаблон на комуналку — пише оплата неможлива. Спробував створити його заново, після вводу номера особового рахунку пише "ці дані відсутні у базі постачальника. Перевірте реквізити і спробуйте ще раз. Або зверніться до постачальника". Це абонплата водоканалу. В той же час, по цьому ж особовому рахунку у цього ж водоканалу шаблони за водопостачання і водовідведення працюють нормально. В Приваті аналогічний шаблон на абонплату теж працює.
Куди копати?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4519
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 січ, 2024 15:18
Ferlakur написав:
Щось заглючив один шаблон на комуналку — пише оплата неможлива. Спробував створити його заново, після вводу номера особового рахунку пише "ці дані відсутні у базі постачальника. Перевірте реквізити і спробуйте ще раз. Або зверніться до постачальника". Це абонплата водоканалу. В той же час, по цьому ж особовому рахунку у цього ж водоканалу шаблони за водопостачання і водовідведення працюють нормально. В Приваті аналогічний шаблон на абонплату теж працює.
Куди копати?
Вітаємо!
Будь ласка, надішліть нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ, фінансовий номер телефону та фото квитанції від постачальника з актуальними реквізитами. Це дозволить нам з'ясувати причини помилки та повернутися до Вас зі зворотнім зв'язком.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 3038
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 796 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 13 січ, 2024 15:59
PUMB написав: Ferlakur написав:
Щось заглючив один шаблон на комуналку — пише оплата неможлива. Спробував створити його заново, після вводу номера особового рахунку пише "ці дані відсутні у базі постачальника. Перевірте реквізити і спробуйте ще раз. Або зверніться до постачальника". Це абонплата водоканалу. В той же час, по цьому ж особовому рахунку у цього ж водоканалу шаблони за водопостачання і водовідведення працюють нормально. В Приваті аналогічний шаблон на абонплату теж працює.
Куди копати?
Вітаємо!
Будь ласка, надішліть нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ, фінансовий номер телефону та фото квитанції від постачальника з актуальними реквізитами. Це дозволить нам з'ясувати причини помилки та повернутися до Вас зі зворотнім зв'язком.
Надіслав
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4519
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|