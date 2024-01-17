|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 січ, 2024 18:03
kulikrom написав: sens написав:
за три місяці можна було пофіксувати
а ви смарт колихали? з особистого досвіду, реагують лише на баг-звіти додатку, надіслані в електронну пошту
Є відповідь - обираєте ту з якої хочете. Навіть не намагаються зробити не основною
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15438
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 13 січ, 2024 09:48
Щось заглючив один шаблон на комуналку — пише оплата неможлива. Спробував створити його заново, після вводу номера особового рахунку пише "ці дані відсутні у базі постачальника. Перевірте реквізити і спробуйте ще раз. Або зверніться до постачальника". Це абонплата водоканалу. В той же час, по цьому ж особовому рахунку у цього ж водоканалу шаблони за водопостачання і водовідведення працюють нормально. В Приваті аналогічний шаблон на абонплату теж працює.
Куди копати?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4519
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 січ, 2024 15:18
Ferlakur написав:
Щось заглючив один шаблон на комуналку — пише оплата неможлива. Спробував створити його заново, після вводу номера особового рахунку пише "ці дані відсутні у базі постачальника. Перевірте реквізити і спробуйте ще раз. Або зверніться до постачальника". Це абонплата водоканалу. В той же час, по цьому ж особовому рахунку у цього ж водоканалу шаблони за водопостачання і водовідведення працюють нормально. В Приваті аналогічний шаблон на абонплату теж працює.
Куди копати?
Вітаємо!
Будь ласка, надішліть нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ, фінансовий номер телефону та фото квитанції від постачальника з актуальними реквізитами. Це дозволить нам з'ясувати причини помилки та повернутися до Вас зі зворотнім зв'язком.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 3038
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 796 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 13 січ, 2024 15:59
PUMB написав: Ferlakur написав:
Щось заглючив один шаблон на комуналку — пише оплата неможлива. Спробував створити його заново, після вводу номера особового рахунку пише "ці дані відсутні у базі постачальника. Перевірте реквізити і спробуйте ще раз. Або зверніться до постачальника". Це абонплата водоканалу. В той же час, по цьому ж особовому рахунку у цього ж водоканалу шаблони за водопостачання і водовідведення працюють нормально. В Приваті аналогічний шаблон на абонплату теж працює.
Куди копати?
Вітаємо!
Будь ласка, надішліть нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ, фінансовий номер телефону та фото квитанції від постачальника з актуальними реквізитами. Це дозволить нам з'ясувати причини помилки та повернутися до Вас зі зворотнім зв'язком.
Надіслав
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4519
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 січ, 2024 13:57
Маю налаштований шаблон переказу з дебетової картки. Вчора скористався, все гаразд. Сьогодні знов перевів гроші тим же шляхом, але побачив, що залишок дебету не зменшено, хоч отримувач повідомив про надходження. Святі небеса! Цей "кривий" додаток здійснив списання з кредитної картки. Знов перевіряю шаблон - встановлено з дебетової.
Хто стискався? Що, письмову заяву у відділенні складати? Бо я звернувся на "гарячку", вислухали, начебто зафіксували, кажу надайте номер звернення, кажуть прийде в повідомленні, повідомлення нема! Чи краще не воювати з повітряним млином та гасити кредитку в нуль?
-
kulikrom
-
-
- Повідомлень: 1500
- З нами з: 14.09.11
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 січ, 2024 20:36
kulikrom написав:
Чи краще не воювати з повітряним млином та гасити кредитку в нуль?
Підтримка цього банку відстій. Тому краще вивести кредитку в нуль.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5778
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 539 раз.
- Подякували: 1065 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Сер 17 січ, 2024 21:04
Howl написав: kulikrom написав:
Чи краще не воювати з повітряним млином та гасити кредитку в нуль?
Підтримка цього банку відстій. Тому краще вивести кредитку в нуль.
Проверить тарифы по карте!!! Сразу скажу что там по тарифам сейчас я не скажу. Но!
У меня как-то такое было по ВсеМожу.
В результате проценты считались только на сумму траты (в ноль я не выводил).
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 642
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|