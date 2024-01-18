Є відповідь - обираєте ту з якої хочете. Навіть не намагаються зробити не основною
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 січ, 2024 18:03
Додано: Суб 13 січ, 2024 09:48
Re: ПУМБ
Щось заглючив один шаблон на комуналку — пише оплата неможлива. Спробував створити його заново, після вводу номера особового рахунку пише "ці дані відсутні у базі постачальника. Перевірте реквізити і спробуйте ще раз. Або зверніться до постачальника". Це абонплата водоканалу. В той же час, по цьому ж особовому рахунку у цього ж водоканалу шаблони за водопостачання і водовідведення працюють нормально. В Приваті аналогічний шаблон на абонплату теж працює.
Куди копати?
Додано: Суб 13 січ, 2024 15:18
Вітаємо!
Будь ласка, надішліть нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ, фінансовий номер телефону та фото квитанції від постачальника з актуальними реквізитами. Це дозволить нам з'ясувати причини помилки та повернутися до Вас зі зворотнім зв'язком.
Додано: Суб 13 січ, 2024 15:59
Надіслав
Додано: Сер 17 січ, 2024 13:57
Маю налаштований шаблон переказу з дебетової картки. Вчора скористався, все гаразд. Сьогодні знов перевів гроші тим же шляхом, але побачив, що залишок дебету не зменшено, хоч отримувач повідомив про надходження. Святі небеса! Цей "кривий" додаток здійснив списання з кредитної картки. Знов перевіряю шаблон - встановлено з дебетової.
Хто стискався? Що, письмову заяву у відділенні складати? Бо я звернувся на "гарячку", вислухали, начебто зафіксували, кажу надайте номер звернення, кажуть прийде в повідомленні, повідомлення нема! Чи краще не воювати з повітряним млином та гасити кредитку в нуль?
Додано: Сер 17 січ, 2024 20:36
Re: ПУМБ
Додано: Сер 17 січ, 2024 21:04
Проверить тарифы по карте!!! Сразу скажу что там по тарифам сейчас я не скажу. Но!
У меня как-то такое было по ВсеМожу.
В результате проценты считались только на сумму траты (в ноль я не выводил).
Додано: Чет 18 січ, 2024 10:43
Re: ПУМБ
Я новичок с ПУМБ, оформил кредитную карту, начал пользоваться. Как ее гасить? Можно через Apple Pay вроде бы с другой карты, но нужно в ноль или можно закинуть больше денег? Если закинуть больше, то кешбек будет начислять процент с кредитных или депозитных?
Как лучше гасить, в ноль или можно больше ?
Додано: Чет 18 січ, 2024 11:32
Re: ПУМБ
Примат,
1) кешбек начисляется по типу карты (дебетовая, кредитная) и не имеет значения какими средствами оплачивать (своими или кредитными);
2) гасить можно по номеру карты (толкать), реквизитам счёта или тянуть приложением ПУМБа, но надо учитывать. Тут надо учитывать, что к дате РД надо или тянуть приложением, или гасить по реквизитам счёта;
3) не имеет значения выводить карту в ноль или пополнять больше. Я обычно в начале месяца погашаю обязательный платёж + небольшую сумму так, чтобы в конце месяца я внёс только ровную сумму (типа 5к грн) — это позволяет легко понимать сколько и куда мне надо закинуть.
Додано: Чет 18 січ, 2024 11:54
Ну и ОМП необязательно заранее погашать.
Важно, шобы именно на 18.00 именно 30го числа весь долг, шо указан в грейсе в апликухе был погашен.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|