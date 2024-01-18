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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 січ, 2024 15:55
ПУМБ шпигує за клієнтами? Зайшов у додатку в депозити, через 2 хвилини дзвінок від оператора з пропозицією оформити депозит в ПУМБі...
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