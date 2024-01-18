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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 481482483484

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ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:55

Re: ПУМБ

ПУМБ шпигує за клієнтами? Зайшов у додатку в депозити, через 2 хвилини дзвінок від оператора з пропозицією оформити депозит в ПУМБі...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 16:13

Re: ПУМБ

Дюрі-бачі написав:ПУМБ шпигує за клієнтами? Зайшов у додатку в депозити, через 2 хвилини дзвінок від оператора з пропозицією оформити депозит в ПУМБі...
Так і є. Зайшов в депозити- через деякий час пуш повідомлення: ,"Ми бачим, що ви заходили в розділ депозити....".
lel
 
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