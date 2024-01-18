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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 січ, 2024 15:55
ПУМБ шпигує за клієнтами? Зайшов у додатку в депозити, через 2 хвилини дзвінок від оператора з пропозицією оформити депозит в ПУМБі...
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 18 січ, 2024 16:13
Дюрі-бачі написав:ПУМБ шпигує за клієнтами? Зайшов у додатку в депозити, через 2 хвилини дзвінок від оператора з пропозицією оформити депозит в ПУМБі...
Так і є. Зайшов в депозити- через деякий час пуш повідомлення: ,"Ми бачим, що ви заходили в розділ депозити....".
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lel
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Додано: Чет 18 січ, 2024 18:46
Дюрі-бачі Так, відстежують дії у застосунку. Особливо у розділі Депозити.
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Додано: Чет 18 січ, 2024 20:54
lel написав:
Дюрі-бачі написав:ПУМБ шпигує за клієнтами? Зайшов у додатку в депозити, через 2 хвилини дзвінок від оператора з пропозицією оформити депозит в ПУМБі...
Так і є. Зайшов в депозити- через деякий час пуш повідомлення: ,"Ми бачим, що ви заходили в розділ депозити....".
або "...й бачим, що вам до вподоби ходити вдома без білизни"
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flysoulfly
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