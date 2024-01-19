Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:44

Тоже как новый человек в кредитных продуктах ПУМБа продолжу поднятую тему. Есть несколько вопросов.



1. По "Гроші в розстрочку".

а) когда вносишь ежемесячный платеж через кнопку "Внести платіж" на странице продукта, то этот платеж проводится по счету (гасится кредит) в тот же день? Если да, то сразу же или надо подождать?

Если не в тот же день, то какой по счету?

Кстати, тут тоже надо не позже 18:00 расчетного дня?



б) у меня расчетная дата - 20-е. В январе 20-е - суббота. Если через кнопку "Внести платіж" проводится в тот же день, то в субботу/воскресенье тоже день в день?



б) для скорости проведения платежа по счету имеет значение выбирать карту ПУМБа или другого банка?



Кстати, а ведь с всеКарты платежи без комиссии только если переводишь с карты в приложении ПУМБа. А если "тянешь" с всеКарты, то комиссия. При гашении Грошей у розстрочку тоже же "тянешь". Будет комиссия? Или за тянучку внутри банка комиссию не берут?



в) предлагает даже с кредитки ВсеМожу заплатить за Гроші в розстрочку. Если заплатить с ВсеМожу, то впаяют комиссию как за снятие кредитных средств? Или не впаяют, но не будет считаться в льготный период?



2. По ВсеМожу.

а) как гасить использованный кредитный лимит? Просто через кнопку "Поповнити карту"? Не нахожу кнопки типа "Погасить кредит".

Кнопка "Поповнити карту" есть и на общей странице ВсеМожу, и на странице, если нажать "Мінімальний платіж" на изображении карты. Всё равно какой?



б) реально надо успевать до 18:00 30-го числа? В 18:01 уже влетел?

А в феврале? Просто в последний день (28/29-е) и тоже до 18:00?