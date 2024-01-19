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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 січ, 2024 15:55
Re: ПУМБ
ПУМБ шпигує за клієнтами? Зайшов у додатку в депозити, через 2 хвилини дзвінок від оператора з пропозицією оформити депозит в ПУМБі...
Додано: Чет 18 січ, 2024 16:13
Re: ПУМБ
Так і є. Зайшов в депозити- через деякий час пуш повідомлення: ,"Ми бачим, що ви заходили в розділ депозити....".
Додано: Чет 18 січ, 2024 18:46
Дюрі-бачі Так, відстежують дії у застосунку. Особливо у розділі Депозити.
Додано: Чет 18 січ, 2024 20:54
або "...й бачим, що вам до вподоби ходити вдома без білизни"
Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:44
Тоже как новый человек в кредитных продуктах ПУМБа продолжу поднятую тему. Есть несколько вопросов.
1. По "Гроші в розстрочку".
а) когда вносишь ежемесячный платеж через кнопку "Внести платіж" на странице продукта, то этот платеж проводится по счету (гасится кредит) в тот же день? Если да, то сразу же или надо подождать?
Если не в тот же день, то какой по счету?
Кстати, тут тоже надо не позже 18:00 расчетного дня?
б) у меня расчетная дата - 20-е. В январе 20-е - суббота. Если через кнопку "Внести платіж" проводится в тот же день, то в субботу/воскресенье тоже день в день?
б) для скорости проведения платежа по счету имеет значение выбирать карту ПУМБа или другого банка?
Кстати, а ведь с всеКарты платежи без комиссии только если переводишь с карты в приложении ПУМБа. А если "тянешь" с всеКарты, то комиссия. При гашении Грошей у розстрочку тоже же "тянешь". Будет комиссия? Или за тянучку внутри банка комиссию не берут?
в) предлагает даже с кредитки ВсеМожу заплатить за Гроші в розстрочку. Если заплатить с ВсеМожу, то впаяют комиссию как за снятие кредитных средств? Или не впаяют, но не будет считаться в льготный период?
2. По ВсеМожу.
а) как гасить использованный кредитный лимит? Просто через кнопку "Поповнити карту"? Не нахожу кнопки типа "Погасить кредит".
Кнопка "Поповнити карту" есть и на общей странице ВсеМожу, и на странице, если нажать "Мінімальний платіж" на изображении карты. Всё равно какой?
б) реально надо успевать до 18:00 30-го числа? В 18:01 уже влетел?
А в феврале? Просто в последний день (28/29-е) и тоже до 18:00?
Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:48
candidat Вітаємо!
Щомісячний платіж за послугою "Гроші в розстрочку" автоматично списується, якщо на дебетовому рахунку є власні кошти. Списання відбувається у дату платежу. Платіж проводиться день в день у разі, якщо він виконаний з рахунку ПУМБ. Міжбанківські платежі зараховуються у термін до 3-х робочих, тобто будніх днів.
Ми не беремо комісії за погашення послуги "Гроші в розстрочку", проте можлива комісія з боку банку-емітента картки, з якої був погашений платіж. Погашення послуги "Гроші в рострочку" відбувається лише з власних (не кредитних) коштів, тому погашення з кредитної картки всеМОЖУ можливе лише за умови наявності на ній власних коштів.
Погашення кредитної картки всеМОЖУ відбувається за рахунок всіх надходжень на картку/рахунок безвідносно способу поповнення, тому можна використовувати будь-яку із зазначених Вами опцій "Поповнити картку". Якщо кошти надійшли на рахунок до 18:00 поточного дня, то заборгованість погашається в день їх зарахування, разі надходження коштів після 18:00 поточного дня - на наступний робочий день після їх зарахування. У лютому платіжною датою вважається останній день місяця.
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