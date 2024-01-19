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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 481482483484 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 62 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 15% 9 2- Погане. Некомпетентне. 15% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 18% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 20 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 21% 13 Всього голосів : 62 Додано: Чет 18 січ, 2024 15:55 Re: ПУМБ ПУМБ шпигує за клієнтами? Зайшов у додатку в депозити, через 2 хвилини дзвінок від оператора з пропозицією оформити депозит в ПУМБі... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2158 З нами з: 29.07.22 Подякував: 366 раз. Подякували: 281 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 16:13 Re: ПУМБ Дюрі-бачі написав: ПУМБ шпигує за клієнтами? Зайшов у додатку в депозити, через 2 хвилини дзвінок від оператора з пропозицією оформити депозит в ПУМБі... Так і є. Зайшов в депозити- через деякий час пуш повідомлення: ,"Ми бачим, що ви заходили в розділ депозити....". Так і є. Зайшов в депозити- через деякий час пуш повідомлення: ,"Ми бачим, що ви заходили в розділ депозити....". lel Повідомлень: 3440 З нами з: 10.12.13 Подякував: 1094 раз. Подякували: 397 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 18:46 Дюрі-бачі Так, відстежують дії у застосунку. Особливо у розділі Депозити. unknownurl Повідомлень: 761 З нами з: 01.10.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 січ, 2024 20:54 lel написав: Дюрі-бачі написав: ПУМБ шпигує за клієнтами ? Зайшов у додатку в депозити, через 2 хвилини дзвінок від оператора з пропозицією оформити депозит в ПУМБі... Так і є. Зайшов в депозити- через деякий час пуш повідомлення: ,"Ми бачим, що ви заходили в розділ депозити....". Так і є. Зайшов в депозити- через деякий час пуш повідомлення: ,"Ми бачим, що ви заходили в розділ депозити....". або "...й бачим, що вам до вподоби ходити вдома без білизни" або "...й бачим, що вам до вподоби ходити вдома без білизни" flysoulfly Повідомлень: 4105 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1458 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:44 Тоже как новый человек в кредитных продуктах ПУМБа продолжу поднятую тему. Есть несколько вопросов.



1. По "Гроші в розстрочку".

а) когда вносишь ежемесячный платеж через кнопку "Внести платіж" на странице продукта, то этот платеж проводится по счету (гасится кредит) в тот же день? Если да, то сразу же или надо подождать?

Если не в тот же день, то какой по счету?

Кстати, тут тоже надо не позже 18:00 расчетного дня?



б) у меня расчетная дата - 20-е. В январе 20-е - суббота. Если через кнопку "Внести платіж" проводится в тот же день, то в субботу/воскресенье тоже день в день?



б) для скорости проведения платежа по счету имеет значение выбирать карту ПУМБа или другого банка?



Кстати, а ведь с всеКарты платежи без комиссии только если переводишь с карты в приложении ПУМБа. А если "тянешь" с всеКарты, то комиссия. При гашении Грошей у розстрочку тоже же "тянешь". Будет комиссия? Или за тянучку внутри банка комиссию не берут?



в) предлагает даже с кредитки ВсеМожу заплатить за Гроші в розстрочку. Если заплатить с ВсеМожу, то впаяют комиссию как за снятие кредитных средств? Или не впаяют, но не будет считаться в льготный период?



2. По ВсеМожу.

а) как гасить использованный кредитный лимит? Просто через кнопку "Поповнити карту"? Не нахожу кнопки типа "Погасить кредит".

Кнопка "Поповнити карту" есть и на общей странице ВсеМожу, и на странице, если нажать "Мінімальний платіж" на изображении карты. Всё равно какой?



б) реально надо успевать до 18:00 30-го числа? В 18:01 уже влетел?

А в феврале? Просто в последний день (28/29-е) и тоже до 18:00? candidat Повідомлень: 1246 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:48 candidat Вітаємо!



Щомісячний платіж за послугою "Гроші в розстрочку" автоматично списується, якщо на дебетовому рахунку є власні кошти. Списання відбувається у дату платежу. Платіж проводиться день в день у разі, якщо він виконаний з рахунку ПУМБ. Міжбанківські платежі зараховуються у термін до 3-х робочих, тобто будніх днів.



Ми не беремо комісії за погашення послуги "Гроші в розстрочку", проте можлива комісія з боку банку-емітента картки, з якої був погашений платіж. Погашення послуги "Гроші в рострочку" відбувається лише з власних (не кредитних) коштів, тому погашення з кредитної картки всеМОЖУ можливе лише за умови наявності на ній власних коштів.



Погашення кредитної картки всеМОЖУ відбувається за рахунок всіх надходжень на картку/рахунок безвідносно способу поповнення, тому можна використовувати будь-яку із зазначених Вами опцій "Поповнити картку". Якщо кошти надійшли на рахунок до 18:00 поточного дня, то заборгованість погашається в день їх зарахування, разі надходження коштів після 18:00 поточного дня - на наступний робочий день після їх зарахування. У лютому платіжною датою вважається останній день місяця. PUMB

Представник банку Повідомлень: 3039 З нами з: 19.07.11 Подякував: 796 раз. Подякували: 194 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:47 PUMB написав: candidat Вітаємо!



Щомісячний платіж за послугою "Гроші в розстрочку" автоматично списується, якщо на дебетовому рахунку є власні кошти. Списання відбувається у дату платежу. Платіж проводиться день в день у разі, якщо він виконаний з рахунку ПУМБ. Міжбанківські платежі зараховуються у термін до 3-х робочих, тобто будніх днів. Вітаємо!Щомісячний платіж за послугою "Гроші в розстрочку" автоматично списується, якщо на дебетовому рахунку є власні кошти. Списання відбувається у дату платежу. Платіж проводиться день в день у разі, якщо він виконаний з рахунку ПУМБ. Міжбанківські платежі зараховуються у термін до 3-х робочих, тобто будніх днів.

По будним дням зачисляется платеж только с карт других банков?

С всеКарты можно гасить Гроші в розстрочку и в субботу?



Я правильно понимаю, что списание с карт ПУМБа в погашение Грошей в розстрочку происходит только в том случае, если хватает средств? Т.е. если надо заплатить, скажем, 1000, а на счету 700, то 700 вместо 1000 не будет списывать? Т.е. по частям автоматически не списывает?



А если денег будет достаточно, то автоматическое списание произойдет в субботу, если расчетная дата в субботу?



А в котором часу происходит автоматическое списание?

Если, например, днём не было достаточно, а в 17:00 станет достаточно, то надо вручную проводить платеж? Или автоматическое списание происходит в любое время, как только становится достаточно средств?



А если часть суммы погасил раньше, например, ежемесячный платеж - 1000 грн, но 200 грн погасил до расчетной даты, то в расчетную дату оставшиеся 800 грн спишутся автоматически?



Автоматическое списание происходит с любой карты, где будет достаточно средств? Или только с той карты, куда поступили деньги по услуге Гроші в розстрочку?



PUMB написав: Ми не беремо комісії за погашення послуги "Гроші в розстрочку", Ми не беремо комісії за погашення послуги "Гроші в розстрочку",

Я правильно понимаю, что можно гасить Гроші в розстрочку с всеКарты через кнопку Внести платіж, и комиссии не будет?



А карту ВсеМожу можно гасить в субботу? С карт других банков в субботу не засчитается? А с всеКарты можно гасить ВсеМожу в субботу?



Если гасить ВсеМожу с всеКарты, то можно и через Поповнити карту у ВсеМожу, и через Переказати кошти по всеКарте? И так, и так зачтется погашение кредитных средств день в день и без комиссий? По будним дням зачисляется платеж только с карт других банков?С всеКарты можно гасить Гроші в розстрочку и в субботу?Я правильно понимаю, что списание с карт ПУМБа в погашение Грошей в розстрочку происходит только в том случае, если хватает средств? Т.е. если надо заплатить, скажем, 1000, а на счету 700, то 700 вместо 1000 не будет списывать? Т.е. по частям автоматически не списывает?А если денег будет достаточно, то автоматическое списание произойдет в субботу, если расчетная дата в субботу?А в котором часу происходит автоматическое списание?Если, например, днём не было достаточно, а в 17:00 станет достаточно, то надо вручную проводить платеж? Или автоматическое списание происходит в любое время, как только становится достаточно средств?А если часть суммы погасил раньше, например, ежемесячный платеж - 1000 грн, но 200 грн погасил до расчетной даты, то в расчетную дату оставшиеся 800 грн спишутся автоматически?Автоматическое списание происходит с любой карты, где будет достаточно средств? Или только с той карты, куда поступили деньги по услуге Гроші в розстрочку?Я правильно понимаю, что можно гасить Гроші в розстрочку с всеКарты через кнопку Внести платіж, и комиссии не будет?А карту ВсеМожу можно гасить в субботу? С карт других банков в субботу не засчитается? А с всеКарты можно гасить ВсеМожу в субботу?Если гасить ВсеМожу с всеКарты, то можно и через Поповнити карту у ВсеМожу, и через Переказати кошти по всеКарте? И так, и так зачтется погашение кредитных средств день в день и без комиссий? candidat Повідомлень: 1246 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 481482483484 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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