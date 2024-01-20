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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 481482483484

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ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:55

Re: ПУМБ

ПУМБ шпигує за клієнтами? Зайшов у додатку в депозити, через 2 хвилини дзвінок від оператора з пропозицією оформити депозит в ПУМБі...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 16:13

Re: ПУМБ

Дюрі-бачі написав:ПУМБ шпигує за клієнтами? Зайшов у додатку в депозити, через 2 хвилини дзвінок від оператора з пропозицією оформити депозит в ПУМБі...
Так і є. Зайшов в депозити- через деякий час пуш повідомлення: ,"Ми бачим, що ви заходили в розділ депозити....".
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 18:46

Дюрі-бачі Так, відстежують дії у застосунку. Особливо у розділі Депозити.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 20:54

  lel написав:
Дюрі-бачі написав:ПУМБ шпигує за клієнтами? Зайшов у додатку в депозити, через 2 хвилини дзвінок від оператора з пропозицією оформити депозит в ПУМБі...
Так і є. Зайшов в депозити- через деякий час пуш повідомлення: ,"Ми бачим, що ви заходили в розділ депозити....".
або "...й бачим, що вам до вподоби ходити вдома без білизни" :twisted:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:44

Тоже как новый человек в кредитных продуктах ПУМБа продолжу поднятую тему. Есть несколько вопросов.

1. По "Гроші в розстрочку".
а) когда вносишь ежемесячный платеж через кнопку "Внести платіж" на странице продукта, то этот платеж проводится по счету (гасится кредит) в тот же день? Если да, то сразу же или надо подождать?
Если не в тот же день, то какой по счету?
Кстати, тут тоже надо не позже 18:00 расчетного дня?

б) у меня расчетная дата - 20-е. В январе 20-е - суббота. Если через кнопку "Внести платіж" проводится в тот же день, то в субботу/воскресенье тоже день в день?

б) для скорости проведения платежа по счету имеет значение выбирать карту ПУМБа или другого банка?

Кстати, а ведь с всеКарты платежи без комиссии только если переводишь с карты в приложении ПУМБа. А если "тянешь" с всеКарты, то комиссия. При гашении Грошей у розстрочку тоже же "тянешь". Будет комиссия? Или за тянучку внутри банка комиссию не берут?

в) предлагает даже с кредитки ВсеМожу заплатить за Гроші в розстрочку. Если заплатить с ВсеМожу, то впаяют комиссию как за снятие кредитных средств? Или не впаяют, но не будет считаться в льготный период?

2. По ВсеМожу.
а) как гасить использованный кредитный лимит? Просто через кнопку "Поповнити карту"? Не нахожу кнопки типа "Погасить кредит".
Кнопка "Поповнити карту" есть и на общей странице ВсеМожу, и на странице, если нажать "Мінімальний платіж" на изображении карты. Всё равно какой?

б) реально надо успевать до 18:00 30-го числа? В 18:01 уже влетел?
А в феврале? Просто в последний день (28/29-е) и тоже до 18:00?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:48

candidat Вітаємо!

Щомісячний платіж за послугою "Гроші в розстрочку" автоматично списується, якщо на дебетовому рахунку є власні кошти. Списання відбувається у дату платежу. Платіж проводиться день в день у разі, якщо він виконаний з рахунку ПУМБ. Міжбанківські платежі зараховуються у термін до 3-х робочих, тобто будніх днів.

Ми не беремо комісії за погашення послуги "Гроші в розстрочку", проте можлива комісія з боку банку-емітента картки, з якої був погашений платіж. Погашення послуги "Гроші в рострочку" відбувається лише з власних (не кредитних) коштів, тому погашення з кредитної картки всеМОЖУ можливе лише за умови наявності на ній власних коштів.

Погашення кредитної картки всеМОЖУ відбувається за рахунок всіх надходжень на картку/рахунок безвідносно способу поповнення, тому можна використовувати будь-яку із зазначених Вами опцій "Поповнити картку". Якщо кошти надійшли на рахунок до 18:00 поточного дня, то заборгованість погашається в день їх зарахування, разі надходження коштів після 18:00 поточного дня - на наступний робочий день після їх зарахування. У лютому платіжною датою вважається останній день місяця.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:47

  PUMB написав:candidat Вітаємо!

Щомісячний платіж за послугою "Гроші в розстрочку" автоматично списується, якщо на дебетовому рахунку є власні кошти. Списання відбувається у дату платежу. Платіж проводиться день в день у разі, якщо він виконаний з рахунку ПУМБ. Міжбанківські платежі зараховуються у термін до 3-х робочих, тобто будніх днів.

По будним дням зачисляется платеж только с карт других банков?
С всеКарты можно гасить Гроші в розстрочку и в субботу?

Я правильно понимаю, что списание с карт ПУМБа в погашение Грошей в розстрочку происходит только в том случае, если хватает средств? Т.е. если надо заплатить, скажем, 1000, а на счету 700, то 700 вместо 1000 не будет списывать? Т.е. по частям автоматически не списывает?

А если денег будет достаточно, то автоматическое списание произойдет в субботу, если расчетная дата в субботу?

А в котором часу происходит автоматическое списание?
Если, например, днём не было достаточно, а в 17:00 станет достаточно, то надо вручную проводить платеж? Или автоматическое списание происходит в любое время, как только становится достаточно средств?

А если часть суммы погасил раньше, например, ежемесячный платеж - 1000 грн, но 200 грн погасил до расчетной даты, то в расчетную дату оставшиеся 800 грн спишутся автоматически?

Автоматическое списание происходит с любой карты, где будет достаточно средств? Или только с той карты, куда поступили деньги по услуге Гроші в розстрочку?

  PUMB написав: Ми не беремо комісії за погашення послуги "Гроші в розстрочку",

Я правильно понимаю, что можно гасить Гроші в розстрочку с всеКарты через кнопку Внести платіж, и комиссии не будет?

А карту ВсеМожу можно гасить в субботу? С карт других банков в субботу не засчитается? А с всеКарты можно гасить ВсеМожу в субботу?

Если гасить ВсеМожу с всеКарты, то можно и через Поповнити карту у ВсеМожу, и через Переказати кошти по всеКарте? И так, и так зачтется погашение кредитных средств день в день и без комиссий?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 17:41

Re: ПУМБ

Що треба для відкриття додаткової карти на довірену особу до своєї ВсеКарти, якщо довірена особа є клієнтом банку? Її фін. телефон і ПІБ достатньо? Це безкоштовно?
Ferlakur
 
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