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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 482483484485>

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ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:55

Re: ПУМБ

ПУМБ шпигує за клієнтами? Зайшов у додатку в депозити, через 2 хвилини дзвінок від оператора з пропозицією оформити депозит в ПУМБі...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 16:13

Re: ПУМБ

Дюрі-бачі написав:ПУМБ шпигує за клієнтами? Зайшов у додатку в депозити, через 2 хвилини дзвінок від оператора з пропозицією оформити депозит в ПУМБі...
Так і є. Зайшов в депозити- через деякий час пуш повідомлення: ,"Ми бачим, що ви заходили в розділ депозити....".
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 18:46

Дюрі-бачі Так, відстежують дії у застосунку. Особливо у розділі Депозити.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 20:54

  lel написав:
Дюрі-бачі написав:ПУМБ шпигує за клієнтами? Зайшов у додатку в депозити, через 2 хвилини дзвінок від оператора з пропозицією оформити депозит в ПУМБі...
Так і є. Зайшов в депозити- через деякий час пуш повідомлення: ,"Ми бачим, що ви заходили в розділ депозити....".
або "...й бачим, що вам до вподоби ходити вдома без білизни" :twisted:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:44

Тоже как новый человек в кредитных продуктах ПУМБа продолжу поднятую тему. Есть несколько вопросов.

1. По "Гроші в розстрочку".
а) когда вносишь ежемесячный платеж через кнопку "Внести платіж" на странице продукта, то этот платеж проводится по счету (гасится кредит) в тот же день? Если да, то сразу же или надо подождать?
Если не в тот же день, то какой по счету?
Кстати, тут тоже надо не позже 18:00 расчетного дня?

б) у меня расчетная дата - 20-е. В январе 20-е - суббота. Если через кнопку "Внести платіж" проводится в тот же день, то в субботу/воскресенье тоже день в день?

б) для скорости проведения платежа по счету имеет значение выбирать карту ПУМБа или другого банка?

Кстати, а ведь с всеКарты платежи без комиссии только если переводишь с карты в приложении ПУМБа. А если "тянешь" с всеКарты, то комиссия. При гашении Грошей у розстрочку тоже же "тянешь". Будет комиссия? Или за тянучку внутри банка комиссию не берут?

в) предлагает даже с кредитки ВсеМожу заплатить за Гроші в розстрочку. Если заплатить с ВсеМожу, то впаяют комиссию как за снятие кредитных средств? Или не впаяют, но не будет считаться в льготный период?

2. По ВсеМожу.
а) как гасить использованный кредитный лимит? Просто через кнопку "Поповнити карту"? Не нахожу кнопки типа "Погасить кредит".
Кнопка "Поповнити карту" есть и на общей странице ВсеМожу, и на странице, если нажать "Мінімальний платіж" на изображении карты. Всё равно какой?

б) реально надо успевать до 18:00 30-го числа? В 18:01 уже влетел?
А в феврале? Просто в последний день (28/29-е) и тоже до 18:00?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:48

candidat Вітаємо!

Щомісячний платіж за послугою "Гроші в розстрочку" автоматично списується, якщо на дебетовому рахунку є власні кошти. Списання відбувається у дату платежу. Платіж проводиться день в день у разі, якщо він виконаний з рахунку ПУМБ. Міжбанківські платежі зараховуються у термін до 3-х робочих, тобто будніх днів.

Ми не беремо комісії за погашення послуги "Гроші в розстрочку", проте можлива комісія з боку банку-емітента картки, з якої був погашений платіж. Погашення послуги "Гроші в рострочку" відбувається лише з власних (не кредитних) коштів, тому погашення з кредитної картки всеМОЖУ можливе лише за умови наявності на ній власних коштів.

Погашення кредитної картки всеМОЖУ відбувається за рахунок всіх надходжень на картку/рахунок безвідносно способу поповнення, тому можна використовувати будь-яку із зазначених Вами опцій "Поповнити картку". Якщо кошти надійшли на рахунок до 18:00 поточного дня, то заборгованість погашається в день їх зарахування, разі надходження коштів після 18:00 поточного дня - на наступний робочий день після їх зарахування. У лютому платіжною датою вважається останній день місяця.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:47

  PUMB написав:candidat Вітаємо!

Щомісячний платіж за послугою "Гроші в розстрочку" автоматично списується, якщо на дебетовому рахунку є власні кошти. Списання відбувається у дату платежу. Платіж проводиться день в день у разі, якщо він виконаний з рахунку ПУМБ. Міжбанківські платежі зараховуються у термін до 3-х робочих, тобто будніх днів.

По будним дням зачисляется платеж только с карт других банков?
С всеКарты можно гасить Гроші в розстрочку и в субботу?

Я правильно понимаю, что списание с карт ПУМБа в погашение Грошей в розстрочку происходит только в том случае, если хватает средств? Т.е. если надо заплатить, скажем, 1000, а на счету 700, то 700 вместо 1000 не будет списывать? Т.е. по частям автоматически не списывает?

А если денег будет достаточно, то автоматическое списание произойдет в субботу, если расчетная дата в субботу?

А в котором часу происходит автоматическое списание?
Если, например, днём не было достаточно, а в 17:00 станет достаточно, то надо вручную проводить платеж? Или автоматическое списание происходит в любое время, как только становится достаточно средств?

А если часть суммы погасил раньше, например, ежемесячный платеж - 1000 грн, но 200 грн погасил до расчетной даты, то в расчетную дату оставшиеся 800 грн спишутся автоматически?

Автоматическое списание происходит с любой карты, где будет достаточно средств? Или только с той карты, куда поступили деньги по услуге Гроші в розстрочку?

  PUMB написав: Ми не беремо комісії за погашення послуги "Гроші в розстрочку",

Я правильно понимаю, что можно гасить Гроші в розстрочку с всеКарты через кнопку Внести платіж, и комиссии не будет?

А карту ВсеМожу можно гасить в субботу? С карт других банков в субботу не засчитается? А с всеКарты можно гасить ВсеМожу в субботу?

Если гасить ВсеМожу с всеКарты, то можно и через Поповнити карту у ВсеМожу, и через Переказати кошти по всеКарте? И так, и так зачтется погашение кредитных средств день в день и без комиссий?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 17:41

Re: ПУМБ

Що треба для відкриття додаткової карти на довірену особу до своєї ВсеКарти, якщо довірена особа є клієнтом банку? Її фін. телефон і ПІБ достатньо? Це безкоштовно?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 18:49

  Ferlakur написав:Що треба для відкриття додаткової карти на довірену особу до своєї ВсеКарти, якщо довірена особа є клієнтом банку? Її фін. телефон і ПІБ достатньо? Це безкоштовно?

Вітаємо! Додаткова картка оформлюється лише на власника рахунку "ВсеКАРТА", проте довірена особа може оформити картку без власника рахунку, відповідно до вказаних повноважень. Вартість випуску додаткової картки 150 грн.
PUMB
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 19:10

candidat
Вітаємо!

Погашення кредитів необхідно здійснити до 18:00 платіжної дати. З картки нашого банку платіж здійснюється миттєво (навіть у вихідні дні), проте при оплаті карткою іншого банку кошти можуть надходити до 3-х робочих днів.

Автосписання щомісячного платежу здійснюється на початку дати платежу з дебетового рахунку, в тому числі і частково (якщо коштів недостатньо для оплати повної суми).
У випадку попередньої часткової оплати, у дату платежу буде списана лише залишкова сума.

При оплаті кредитів чи кредитної картки у застосунку ПУМБ Online ми не беремо жодних комісій за поповнення коштів, проте можлива комісія за переказ зі сторони іншого банку.

При переказі коштів по номеру картки кошти надходять миттєво навіть з іншого банку, проте при оплаті за реквізитами з картки іншого банку кошти можуть надходити до 3-х днів. У застосунку ПУМБ Online ви можете використовувати обидва методи поповнення "ВсеМОЖУ", кошти надійдуть однаково миттєво у будь-який день.
PUMB
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