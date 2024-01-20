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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 482483484485

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 19:24

Re: ПУМБ

Підкажіть, з якої сторінки оф. сайту можна скачати файл, який називається "Ліміти на здійснення платежів у ПУМБ Online"?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 19:37

Ferlakur ділюся досвідом :
на картку іншого банку ( по номеру картки ) - 29999 грн одним переказом, на день не більше 3 переказів. Коміс=0
все.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 19:41

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:Підкажіть, з якої сторінки оф. сайту можна скачати файл, який називається "Ліміти на здійснення платежів у ПУМБ Online"?
у дотатку можна подивитися. Меню Більше - поширені запитання. А далі дивіться ліміти на перекази та зняття готівки тощо
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 19:52

Re: ПУМБ

Дякую усім за відповіді, але цікавить саме сторінка з посиланням на файл.
Цікавлюся в зв'язку з останніми новинами:

ПУМБ підвищує ліміти на карткові перекази
https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... ekazi#info
Ferlakur
 
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