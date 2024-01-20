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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 січ, 2024 19:24
Re: ПУМБ
Підкажіть, з якої сторінки оф. сайту можна скачати файл, який називається "Ліміти на здійснення платежів у ПУМБ Online"?
Додано: Суб 20 січ, 2024 19:37
Ferlakur ділюся досвідом :
на картку іншого банку ( по номеру картки ) - 29999 грн одним переказом, на день не більше 3 переказів. Коміс=0
все.
Додано: Суб 20 січ, 2024 19:41
Re: ПУМБ
Додано: Суб 20 січ, 2024 19:52
Re: ПУМБ
Дякую усім за відповіді, але цікавить саме сторінка з посиланням на файл.
Цікавлюся в зв'язку з останніми новинами:
ПУМБ підвищує ліміти на карткові перекази
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