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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 січ, 2024 19:24
Підкажіть, з якої сторінки оф. сайту можна скачати файл, який називається "Ліміти на здійснення платежів у ПУМБ Online"?
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Ferlakur
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Додано: Суб 20 січ, 2024 19:37
Ferlakur ділюся досвідом :
на картку іншого банку ( по номеру картки ) - 29999 грн одним переказом, на день не більше 3 переказів. Коміс=0
все.
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Goodman
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Додано: Суб 20 січ, 2024 19:41
Ferlakur написав:
Підкажіть, з якої сторінки оф. сайту можна скачати файл, який називається "Ліміти на здійснення платежів у ПУМБ Online"?
у дотатку можна подивитися. Меню Більше - поширені запитання. А далі дивіться ліміти на перекази та зняття готівки тощо
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otshelnick1
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Додано: Суб 20 січ, 2024 19:52
Дякую усім за відповіді, але цікавить саме сторінка з посиланням на файл.
Цікавлюся в зв'язку з останніми новинами:
ПУМБ підвищує ліміти на карткові переказиhttps://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... ekazi#info
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Ferlakur
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Додано: Суб 20 січ, 2024 22:50
Ferlakur написав:
Цікавлюся в зв'язку з останніми новинами:
а що там змінилося, все як завжди - вірогідність 50/50
надслаєте 30к - якщо проходить - то пумб знає отримувача ваших коштів
якщо ні 29999*3 , в цілому ліміт не міняється.... нажаль
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Goodman
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Додано: Суб 20 січ, 2024 23:05
У ПУМБа есть банкоматы с кешином или терминалы принимающие наличные в зонах 24/7 ? Что-то нигде такого не видела, терминалы эти только внутри отделений наверное стоят.
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lara_08
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Додано: Суб 20 січ, 2024 23:13
lara_08 написав:
У ПУМБа есть банкоматы с кешином или терминалы принимающие наличные в зонах 24/7 ? Что-то нигде такого не видела, терминалы эти только внутри отделений наверное стоят.
есть Зона 24/7, птичку выставьтеhttps://about.pumb.ua/map#138-6589
еще лет 10 назад у ПУМБы было 2 кешина у Киёве, причем один был мигрирующий и постоянно бегал с Прорезной на Владимирскую
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Amethyst
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