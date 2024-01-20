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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 483484485486>

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ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 19:24

Re: ПУМБ

Підкажіть, з якої сторінки оф. сайту можна скачати файл, який називається "Ліміти на здійснення платежів у ПУМБ Online"?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 19:37

Ferlakur ділюся досвідом :
на картку іншого банку ( по номеру картки ) - 29999 грн одним переказом, на день не більше 3 переказів. Коміс=0
все.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 19:41

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:Підкажіть, з якої сторінки оф. сайту можна скачати файл, який називається "Ліміти на здійснення платежів у ПУМБ Online"?
у дотатку можна подивитися. Меню Більше - поширені запитання. А далі дивіться ліміти на перекази та зняття готівки тощо
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 19:52

Re: ПУМБ

Дякую усім за відповіді, але цікавить саме сторінка з посиланням на файл.
Цікавлюся в зв'язку з останніми новинами:

ПУМБ підвищує ліміти на карткові перекази
https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... ekazi#info
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 22:50

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:Цікавлюся в зв'язку з останніми новинами:

а що там змінилося, все як завжди - вірогідність 50/50
надслаєте 30к - якщо проходить - то пумб знає отримувача ваших коштів
якщо ні 29999*3 , в цілому ліміт не міняється.... нажаль
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 23:05

У ПУМБа есть банкоматы с кешином или терминалы принимающие наличные в зонах 24/7 ? Что-то нигде такого не видела, терминалы эти только внутри отделений наверное стоят.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 23:13

  lara_08 написав:У ПУМБа есть банкоматы с кешином или терминалы принимающие наличные в зонах 24/7 ? Что-то нигде такого не видела, терминалы эти только внутри отделений наверное стоят.

есть Зона 24/7, птичку выставьте
https://about.pumb.ua/map#138-6589
еще лет 10 назад у ПУМБы было 2 кешина у Киёве, причем один был мигрирующий и постоянно бегал с Прорезной на Владимирскую :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 23:21

  Amethyst написав:
  lara_08 написав:У ПУМБа есть банкоматы с кешином или терминалы принимающие наличные в зонах 24/7 ? Что-то нигде такого не видела, терминалы эти только внутри отделений наверное стоят.

есть Зона 24/7, птичку выставьте
https://about.pumb.ua/map#138-6589
еще лет 10 назад у ПУМБы было 2 кешина у Киёве, причем один был мигрирующий и постоянно бегал с Прорезной на Владимирскую :)

Та птичку поставить не проблема... Но например на Великой Васильковской 30 в зоне 24/7 только банкомат выдающий наличные, а терминал в закрытом помещении самого отделения. Где в зонах 24/7 у ПУМБа точно есть терминалы?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 12:45

Re: ПУМБ

  lara_08 написав:Где в зонах 24/7 у ПУМБа точно есть терминалы?
Кадата в Леонардо со стороны ёперного был настоящий круглосуточный кеш-ин. Правда иногда там нуна погрюкать дверима, шоби пришел охранник и их открыл . Рекомендуется презентабельный внешний вид :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 12:45

  lara_08 написав:У ПУМБа есть банкоматы с кешином или терминалы принимающие наличные в зонах 24/7 ? Что-то нигде такого не видела, терминалы эти только внутри отделений наверное стоят.

Спрашивал у поддержки сказали нет банкоматов кешин, терминал в зоне 24/7 есть, но нужна карта чтобы дверь открыть туда.
mogicanin1986
 
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