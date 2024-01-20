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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 483484485486

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ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 12:57

  mogicanin1986 написав:
  lara_08 написав:У ПУМБа есть банкоматы с кешином или терминалы принимающие наличные в зонах 24/7 ? Что-то нигде такого не видела, терминалы эти только внутри отделений наверное стоят.

Спрашивал у поддержки сказали нет банкоматов кешин, терминал в зоне 24/7 есть, но нужна карта чтобы дверь открыть туда.

Спрашивали у поддержки тоже. Сначала они сказали, что в зонах 24/7 есть терминалы самообслуживания, но когда привели конкретный пример где этот терминал был не в зоне 24/7 , а в отделении, пошли на попятную ответив, что нужно самим проверить по каждому адресу. В любую зону 24/7 нужно заходить с картой(любого банка кстати), но похоже у ПУМБа терминалы только в закрытых отделениях, а не в зоне 24/7.
lara_08
 
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  #<1 ... 483484485486
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