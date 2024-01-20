mogicanin1986 написав:
Спрашивал у поддержки сказали нет банкоматов кешин, терминал в зоне 24/7 есть, но нужна карта чтобы дверь открыть туда.
Спрашивали у поддержки тоже. Сначала они сказали, что в зонах 24/7 есть терминалы самообслуживания, но когда привели конкретный пример где этот терминал был не в зоне 24/7 , а в отделении, пошли на попятную ответив, что нужно самим проверить по каждому адресу. В любую зону 24/7 нужно заходить с картой(любого банка кстати), но похоже у ПУМБа терминалы только в закрытых отделениях, а не в зоне 24/7.