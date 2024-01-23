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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 січ, 2024 12:57
mogicanin1986 написав: lara_08 написав:
У ПУМБа есть банкоматы с кешином или терминалы принимающие наличные в зонах 24/7 ? Что-то нигде такого не видела, терминалы эти только внутри отделений наверное стоят.
Спрашивал у поддержки сказали нет банкоматов кешин, терминал в зоне 24/7 есть, но нужна карта чтобы дверь открыть туда.
Спрашивали у поддержки тоже. Сначала они сказали, что в зонах 24/7 есть терминалы самообслуживания, но когда привели конкретный пример где этот терминал был не в зоне 24/7 , а в отделении, пошли на попятную ответив, что нужно самим проверить по каждому адресу. В любую зону 24/7 нужно заходить с картой(любого банка кстати), но похоже у ПУМБа терминалы только в закрытых отделениях, а не в зоне 24/7.
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Додано: Нед 21 січ, 2024 15:37
lara_08 написав: mogicanin1986 написав: lara_08 написав:
У ПУМБа есть банкоматы с кешином или терминалы принимающие наличные в зонах 24/7 ? Что-то нигде такого не видела, терминалы эти только внутри отделений наверное стоят.
Спрашивал у поддержки сказали нет банкоматов кешин, терминал в зоне 24/7 есть, но нужна карта чтобы дверь открыть туда.
Спрашивали у поддержки тоже. Сначала они сказали, что в зонах 24/7 есть терминалы самообслуживания, но когда привели конкретный пример где этот терминал был не в зоне 24/7 , а в отделении, пошли на попятную ответив, что нужно самим проверить по каждому адресу. В любую зону 24/7 нужно заходить с картой(любого банка кстати), но похоже у ПУМБа терминалы только в закрытых отделениях, а не в зоне 24/7.
В Райфе дверь в зону 24/7 открыта круглосуточно, в Сенс тоже, неоднократно проверял сам. В отделении возле меня Пумба терминал находится именно в зоне 24/7 но дверь закрыта когда отделение не работает, обласной центр, не Киев.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 09:29
Що це за історія про кейс, коли БУМБа знає дані власника картки іншого банку? Як відбувається цей злив та чим регламентований?
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Додано: Пон 22 січ, 2024 12:34
klug написав:
Що це за історія про кейс, коли БУМБа знає дані власника картки іншого банку? Як відбувається цей злив та чим регламентований?
Ну от я кидаю на моно по номеру карти, і пумба якимсь чином бачить ПІБ отримувача.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 18:16
Howl написав:
Підтримка цього банку відстій. Тому краще вивести кредитку в нуль.
Так і є. Шалено обіцяли розібратися за 3 дні, нарешті "здулися" до 30 днів. За оті 3 дні, що я сподівався на диво, вже встигли приблизно 40грн. відсотків нарахувати, які спишуться в останній день місяця, тому загасив кредитку в 0, та підкинув власних для списання отих відсотків. Нажаль, регулярка, комуналь та інш. в поточному місяці без Рудого
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Додано: Вів 23 січ, 2024 02:08
Ferlakur написав: klug написав:
Що це за історія про кейс, коли БУМБа знає дані власника картки іншого банку? Як відбувається цей злив та чим регламентований?
Ну от я кидаю на моно по номеру карти, і пумба якимсь чином бачить ПІБ отримувача.
Я таке, бачив, коли штовхав з моно на Ломбард, але тоді не було часу розбиратися. Хотілося б, щоб хтось описав цю магію з технічного та правового боку.
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