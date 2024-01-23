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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 483484485486

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ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 11:57

  mogicanin1986 написав:
  lara_08 написав:У ПУМБа есть банкоматы с кешином или терминалы принимающие наличные в зонах 24/7 ? Что-то нигде такого не видела, терминалы эти только внутри отделений наверное стоят.

Спрашивал у поддержки сказали нет банкоматов кешин, терминал в зоне 24/7 есть, но нужна карта чтобы дверь открыть туда.

Спрашивали у поддержки тоже. Сначала они сказали, что в зонах 24/7 есть терминалы самообслуживания, но когда привели конкретный пример где этот терминал был не в зоне 24/7 , а в отделении, пошли на попятную ответив, что нужно самим проверить по каждому адресу. В любую зону 24/7 нужно заходить с картой(любого банка кстати), но похоже у ПУМБа терминалы только в закрытых отделениях, а не в зоне 24/7.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 14:37

  lara_08 написав:
  mogicanin1986 написав:
  lara_08 написав:У ПУМБа есть банкоматы с кешином или терминалы принимающие наличные в зонах 24/7 ? Что-то нигде такого не видела, терминалы эти только внутри отделений наверное стоят.

Спрашивал у поддержки сказали нет банкоматов кешин, терминал в зоне 24/7 есть, но нужна карта чтобы дверь открыть туда.

Спрашивали у поддержки тоже. Сначала они сказали, что в зонах 24/7 есть терминалы самообслуживания, но когда привели конкретный пример где этот терминал был не в зоне 24/7 , а в отделении, пошли на попятную ответив, что нужно самим проверить по каждому адресу. В любую зону 24/7 нужно заходить с картой(любого банка кстати), но похоже у ПУМБа терминалы только в закрытых отделениях, а не в зоне 24/7.

В Райфе дверь в зону 24/7 открыта круглосуточно, в Сенс тоже, неоднократно проверял сам. В отделении возле меня Пумба терминал находится именно в зоне 24/7 но дверь закрыта когда отделение не работает, обласной центр, не Киев.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 08:29

  Ferlakur написав:Дякую усім за відповіді, але цікавить саме сторінка з посиланням на файл.
Цікавлюся в зв'язку з останніми новинами:

ПУМБ підвищує ліміти на карткові перекази
https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... ekazi#info

Що це за історія про кейс, коли БУМБа знає дані власника картки іншого банку? Як відбувається цей злив та чим регламентований?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 11:34

  klug написав:
  Ferlakur написав:Дякую усім за відповіді, але цікавить саме сторінка з посиланням на файл.
Цікавлюся в зв'язку з останніми новинами:

ПУМБ підвищує ліміти на карткові перекази
https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... ekazi#info

Що це за історія про кейс, коли БУМБа знає дані власника картки іншого банку? Як відбувається цей злив та чим регламентований?

Ну от я кидаю на моно по номеру карти, і пумба якимсь чином бачить ПІБ отримувача.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 17:16

  Howl написав:Підтримка цього банку відстій. Тому краще вивести кредитку в нуль.

Так і є. Шалено обіцяли розібратися за 3 дні, нарешті "здулися" до 30 днів. За оті 3 дні, що я сподівався на диво, вже встигли приблизно 40грн. відсотків нарахувати, які спишуться в останній день місяця, тому загасив кредитку в 0, та підкинув власних для списання отих відсотків. Нажаль, регулярка, комуналь та інш. в поточному місяці без Рудого
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 01:08

  Ferlakur написав:
  klug написав:
  Ferlakur написав:Дякую усім за відповіді, але цікавить саме сторінка з посиланням на файл.
Цікавлюся в зв'язку з останніми новинами:

ПУМБ підвищує ліміти на карткові перекази
https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... ekazi#info

Що це за історія про кейс, коли БУМБа знає дані власника картки іншого банку? Як відбувається цей злив та чим регламентований?

Ну от я кидаю на моно по номеру карти, і пумба якимсь чином бачить ПІБ отримувача.

Я таке, бачив, коли штовхав з моно на Ломбард, але тоді не було часу розбиратися. Хотілося б, щоб хтось описав цю магію з технічного та правового боку.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 19:14

  klug написав:Я таке, бачив, коли штовхав з ............
в кожному четвертому банку таке тепер


  klug написав: описав цю магію з
правового боку
:mrgreen: "банківська таємниця"
:(
flysoulfly
 
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  #<1 ... 483484485486
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