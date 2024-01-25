lara_08 написав:У ПУМБа есть банкоматы с кешином или терминалы принимающие наличные в зонах 24/7 ? Что-то нигде такого не видела, терминалы эти только внутри отделений наверное стоят.
Спрашивал у поддержки сказали нет банкоматов кешин, терминал в зоне 24/7 есть, но нужна карта чтобы дверь открыть туда.
Спрашивали у поддержки тоже. Сначала они сказали, что в зонах 24/7 есть терминалы самообслуживания, но когда привели конкретный пример где этот терминал был не в зоне 24/7 , а в отделении, пошли на попятную ответив, что нужно самим проверить по каждому адресу. В любую зону 24/7 нужно заходить с картой(любого банка кстати), но похоже у ПУМБа терминалы только в закрытых отделениях, а не в зоне 24/7.
lara_08 написав:У ПУМБа есть банкоматы с кешином или терминалы принимающие наличные в зонах 24/7 ? Что-то нигде такого не видела, терминалы эти только внутри отделений наверное стоят.
Спрашивал у поддержки сказали нет банкоматов кешин, терминал в зоне 24/7 есть, но нужна карта чтобы дверь открыть туда.
Спрашивали у поддержки тоже. Сначала они сказали, что в зонах 24/7 есть терминалы самообслуживания, но когда привели конкретный пример где этот терминал был не в зоне 24/7 , а в отделении, пошли на попятную ответив, что нужно самим проверить по каждому адресу. В любую зону 24/7 нужно заходить с картой(любого банка кстати), но похоже у ПУМБа терминалы только в закрытых отделениях, а не в зоне 24/7.
В Райфе дверь в зону 24/7 открыта круглосуточно, в Сенс тоже, неоднократно проверял сам. В отделении возле меня Пумба терминал находится именно в зоне 24/7 но дверь закрыта когда отделение не работает, обласной центр, не Киев.
Howl написав:Підтримка цього банку відстій. Тому краще вивести кредитку в нуль.
Так і є. Шалено обіцяли розібратися за 3 дні, нарешті "здулися" до 30 днів. За оті 3 дні, що я сподівався на диво, вже встигли приблизно 40грн. відсотків нарахувати, які спишуться в останній день місяця, тому загасив кредитку в 0, та підкинув власних для списання отих відсотків. Нажаль, регулярка, комуналь та інш. в поточному місяці без Рудого
PUMB Шановний представник банку, підкажіть де на сайті можна побачити актуальний перелік карток, які беруть участь у програмі Mastercard Більше? Річ у тому, що цією інформацією не володіють навіть працівники банку у відділеннях, а інформація на сайті програми вже застаріла. В мене була іменна кредитна картка Всеможу platinum. По програмі справно нараховувались золоті бали. Прийшов у відділення її переоформити у зв'яку з закінченням терміну дії. Співробітник банку щось там робила "магічне" на смартфоні й сказала, що таки картки вже недоступні для замовлення. Запропонувала оформити іменну Всеможу Gold World. Запитав стосовно участі в програмі та які бали будуть нараховуватися. Відповіла, що аналогічно зі старою. Вчора я отримав картку та зареєстрував в програмі Mastercard Більше. Мене "привітали" срібними балами. По суті картка не відрізняється від будь-якої неіменної включно з віртуальними.