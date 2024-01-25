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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 січ, 2024 22:35
24589 написав: mogicanin1986 написав: lara_08 написав:
У ПУМБа есть банкоматы с кешином или терминалы принимающие наличные в зонах 24/7 ? Что-то нигде такого не видела, терминалы эти только внутри отделений наверное стоят.
Спрашивал у поддержки сказали нет банкоматов кешин, терминал в зоне 24/7 есть, но нужна карта чтобы дверь открыть туда.
І теж набрехали, які і в Сенсі))
Судячи зі статистичної звітності по картковій інфраструктурі, що публікується НБУ ПУМБа має 4 депозитних банкомати із 505-и. А от де вони, це вже треба уточняти, але десь вони явно є.
ПС. Файлик статистики дам, якщо треба кому
ну в сенсі з цим чітко ) в кожному відділенні є кеш іни, принаймні в мене в місті )
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