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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 484485486487

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 22:35

  24589 написав:
  mogicanin1986 написав:
  lara_08 написав:У ПУМБа есть банкоматы с кешином или терминалы принимающие наличные в зонах 24/7 ? Что-то нигде такого не видела, терминалы эти только внутри отделений наверное стоят.

Спрашивал у поддержки сказали нет банкоматов кешин, терминал в зоне 24/7 есть, но нужна карта чтобы дверь открыть туда.

І теж набрехали, які і в Сенсі))
Судячи зі статистичної звітності по картковій інфраструктурі, що публікується НБУ ПУМБа має 4 депозитних банкомати із 505-и. А от де вони, це вже треба уточняти, але десь вони явно є.
ПС. Файлик статистики дам, якщо треба кому


ну в сенсі з цим чітко ) в кожному відділенні є кеш іни, принаймні в мене в місті )
bems654556
 
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З нами з: 25.02.23
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  #<1 ... 484485486487
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