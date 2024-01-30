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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 січ, 2024 17:10
Re: ПУМБ
У
Додано: Пон 29 січ, 2024 23:41
прочитал на сайте ПУМБ, что коммуналка без комиссии, плюс кешбек есть на эти платежи. Подскажите как с удобством? Можно просто ввести адрес и подтянутся все платежи?
Додано: Вів 30 січ, 2024 00:16
Re: ПУМБ
Додано: Вів 30 січ, 2024 01:14
По ссылке на сайте ПУМБа "Наразі доступно лише для нових клієнтів".
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