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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 486487488489

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 14:26

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Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 17:10

Re: ПУМБ

  otshelnick1 написав:чому разова?
У кінці статті про це мова йшлася.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 23:41

прочитал на сайте ПУМБ, что коммуналка без комиссии, плюс кешбек есть на эти платежи. Подскажите как с удобством? Можно просто ввести адрес и подтянутся все платежи?
AximuS
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 00:16

Re: ПУМБ

  AximuS написав:Можно просто ввести адрес и подтянутся все платежи?
Так, можна ввести адресу, а потім додати послуги самостійно чи вибрати з рекомендованих
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 01:14

  Howl написав:
  otshelnick1 написав:чому разова?
У кінці статті про це мова йшлася.

По ссылке на сайте ПУМБа "Наразі доступно лише для нових клієнтів".
feecold
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 03:35

  AximuS написав:прочитал на сайте ПУМБ, что коммуналка без комиссии, плюс кешбек есть на эти платежи. Подскажите как с удобством? Можно просто ввести адрес и подтянутся все платежи?

Кешбек маєте відпрацювати. Щоб оплатити комуналку щомісяця потрібно пройти квест: то щось зникло, то щось не оновилося, то щось не дає проплатити.
klug
 
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