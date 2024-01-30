|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 січ, 2024 14:26
emeta Завтра до 18-00
-
Вадимка
-
-
- Повідомлень: 303
- З нами з: 13.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 січ, 2024 17:10
otshelnick1 написав:
чому разова?
У кінці статті
про це мова йшлася.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5785
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 539 раз.
- Подякували: 1068 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Пон 29 січ, 2024 23:41
прочитал на сайте ПУМБ, что коммуналка без комиссии, плюс кешбек есть на эти платежи. Подскажите как с удобством? Можно просто ввести адрес и подтянутся все платежи?
-
AximuS
-
-
- Повідомлень: 103
- З нами з: 08.12.12
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 січ, 2024 00:16
AximuS написав:
Можно просто ввести адрес и подтянутся все платежи?
Так, можна ввести адресу, а потім додати послуги самостійно чи вибрати з рекомендованих
-
otshelnick1
-
-
- Повідомлень: 166
- З нами з: 13.10.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 січ, 2024 01:14
Howl написав: otshelnick1 написав:
чому разова?
У кінці статті
про це мова йшлася.
По ссылке на сайте ПУМБа "Наразі доступно лише для нових клієнтів".
-
feecold
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 14.08.19
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 січ, 2024 03:35
AximuS написав:
прочитал на сайте ПУМБ, что коммуналка без комиссии, плюс кешбек есть на эти платежи. Подскажите как с удобством? Можно просто ввести адрес и подтянутся все платежи?
Кешбек маєте відпрацювати. Щоб оплатити комуналку щомісяця потрібно пройти квест: то щось зникло, то щось не оновилося, то щось не дає проплатити.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8351
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 354 раз.
- Подякували: 1177 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|