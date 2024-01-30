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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 487488489490

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ПУМБ 3.3 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 10:22

Таки вспомнил косяк, за свет(Ясно Киев) квитанции двоятся, но деньги доходят.
А газ сумму не подтягивает, но тоже доходит.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 12:17

Re: ПУМБ

  Howl написав:Что касается самой поддержки банка, то она отвратительная. Никакой нормальной обратной связи!
Люто плюсую. Обычно поддержка - морозится в стиле "сам дурак". Но я однажды с помощью кучи скринов (зная что по конкретной комуналке может быть проблема - стал фиксировать каждый шаг) показал что это чисто вина банка - когда платеж по шаблону за ХВП после оплаты "чудесным образом" стал ГВП (при том что предприятие не предоставляет данную услугу более 10 лет). Запросив и проанализировав мои скрины поддержка признала что это их баг, но на просьбу решить вопрос с поставщиком о переброске платежа с ГВП на ХВП - послали решать вопрос самостоятельно. С тех пор пумбой комуналь не плачу. Так теперь стали звонить и просить воспользоваться их картой в т.ч. для коммуналки - каждый раз объясняю что из личного опыта убедился, что их система не надежна а потому нет. А в прошлом месяце вообще был хит - в отделении вношу нал и снимаю по программе 50к - отхожу от кассы, а ко мне подбегает экономист - обращается по имени отчеству (хотя я общался только с кассиром) и опять "за рибу грошi" - пользуйтесь нашим пумб-онлайн и платите в нем коммуналь. Честно говоря пугает такая назойливость и отслеживание каждого моего действия (в т.ч. в аппке) :(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 13:32

  WallNutPen написав:... решить вопрос с поставщиком о переброске платежа с ГВП на ХВП - послали решать вопрос самостоятельно. ...

это ж разные поставщики.. Как это возможна переброска средств между разными фирмами ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 14:35

  Клаус написав:
  WallNutPen написав:... решить вопрос с поставщиком о переброске платежа с ГВП на ХВП - послали решать вопрос самостоятельно. ...

это ж разные поставщики.. Как это возможна переброска средств между разными фирмами ?

Сейчас - да. Но раньше в моем городе это было реализовано в одной организации - то есть и хвп и гвп предоставлял один поставщик. Потом горячую воду стал поставлять другой поставщик. Но у старого в перечне услуг гвп осталось. Вот на него и ушли деньги, хотя в шаблоне было прописано хвп. Все что требовалось от пумбы написать поставщику уточнение мол неправильно указали назначение - поменяйте. Но не стали.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 14:57

Re: ПУМБ

У мого ОСББ інший р.р. вже 3 роки, в одному і тому ж банку. Але Пумба не хоче міняти реквізити в додатку. Звертався я і голова Осбб. Але кошти доходять- після оплати питаю у бухгалтера. Банк отримувач самостійно перенаправляє на діючий. Ризиковано платити на інші реквізити, але 2% приваблює.
lel
 
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