Таки вспомнил косяк, за свет(Ясно Киев) квитанции двоятся, но деньги доходят.
А газ сумму не подтягивает, но тоже доходит.
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Додано: Вів 30 січ, 2024 10:22
Таки вспомнил косяк, за свет(Ясно Киев) квитанции двоятся, но деньги доходят.
А газ сумму не подтягивает, но тоже доходит.
Додано: Вів 30 січ, 2024 12:17
Re: ПУМБ
Люто плюсую. Обычно поддержка - морозится в стиле "сам дурак". Но я однажды с помощью кучи скринов (зная что по конкретной комуналке может быть проблема - стал фиксировать каждый шаг) показал что это чисто вина банка - когда платеж по шаблону за ХВП после оплаты "чудесным образом" стал ГВП (при том что предприятие не предоставляет данную услугу более 10 лет). Запросив и проанализировав мои скрины поддержка признала что это их баг, но на просьбу решить вопрос с поставщиком о переброске платежа с ГВП на ХВП - послали решать вопрос самостоятельно. С тех пор пумбой комуналь не плачу. Так теперь стали звонить и просить воспользоваться их картой в т.ч. для коммуналки - каждый раз объясняю что из личного опыта убедился, что их система не надежна а потому нет. А в прошлом месяце вообще был хит - в отделении вношу нал и снимаю по программе 50к - отхожу от кассы, а ко мне подбегает экономист - обращается по имени отчеству (хотя я общался только с кассиром) и опять "за рибу грошi" - пользуйтесь нашим пумб-онлайн и платите в нем коммуналь. Честно говоря пугает такая назойливость и отслеживание каждого моего действия (в т.ч. в аппке)
Додано: Вів 30 січ, 2024 13:32
Додано: Вів 30 січ, 2024 14:35
Сейчас - да. Но раньше в моем городе это было реализовано в одной организации - то есть и хвп и гвп предоставлял один поставщик. Потом горячую воду стал поставлять другой поставщик. Но у старого в перечне услуг гвп осталось. Вот на него и ушли деньги, хотя в шаблоне было прописано хвп. Все что требовалось от пумбы написать поставщику уточнение мол неправильно указали назначение - поменяйте. Но не стали.
Додано: Вів 30 січ, 2024 14:57
Re: ПУМБ
У мого ОСББ інший р.р. вже 3 роки, в одному і тому ж банку. Але Пумба не хоче міняти реквізити в додатку. Звертався я і голова Осбб. Але кошти доходять- після оплати питаю у бухгалтера. Банк отримувач самостійно перенаправляє на діючий. Ризиковано платити на інші реквізити, але 2% приваблює.
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