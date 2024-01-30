Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 487488489490 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 63 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 9 2- Погане. Некомпетентне. 14% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 20 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 22% 14 Всього голосів : 63 Додано: Вів 30 січ, 2024 10:22 Таки вспомнил косяк, за свет(Ясно Киев) квитанции двоятся, но деньги доходят.

А газ сумму не подтягивает, но тоже доходит. Feh14 Повідомлень: 61 З нами з: 13.02.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2024 12:17 Re: ПУМБ Howl написав: Что касается самой поддержки банка, то она отвратительная. Никакой нормальной обратной связи! Что касается самой поддержки банка, то она отвратительная. Никакой нормальной обратной связи! Люто плюсую. Обычно поддержка - морозится в стиле "сам дурак". Но я однажды с помощью кучи скринов (зная что по конкретной комуналке может быть проблема - стал фиксировать каждый шаг) показал что это чисто вина банка - когда платеж по шаблону за ХВП после оплаты "чудесным образом" стал ГВП (при том что предприятие не предоставляет данную услугу более 10 лет). Запросив и проанализировав мои скрины поддержка признала что это их баг, но на просьбу решить вопрос с поставщиком о переброске платежа с ГВП на ХВП - послали решать вопрос самостоятельно. С тех пор пумбой комуналь не плачу. Так теперь стали звонить и просить воспользоваться их картой в т.ч. для коммуналки - каждый раз объясняю что из личного опыта убедился, что их система не надежна а потому нет. А в прошлом месяце вообще был хит - в отделении вношу нал и снимаю по программе 50к - отхожу от кассы, а ко мне подбегает экономист - обращается по имени отчеству (хотя я общался только с кассиром) и опять "за рибу грошi" - пользуйтесь нашим пумб-онлайн и платите в нем коммуналь. Честно говоря пугает такая назойливость и отслеживание каждого моего действия (в т.ч. в аппке) Люто плюсую. Обычно поддержка - морозится в стиле "сам дурак". Но я однажды с помощью кучи скринов (зная что по конкретной комуналке может быть проблема - стал фиксировать каждый шаг) показал что это чисто вина банка - когда платеж по шаблону за ХВП после оплаты "чудесным образом" стал ГВП (при том что предприятие не предоставляет данную услугу более 10 лет). Запросив и проанализировав мои скрины поддержка признала что это их баг, но на просьбу решить вопрос с поставщиком о переброске платежа с ГВП на ХВП - послали решать вопрос самостоятельно. С тех пор пумбой комуналь не плачу. Так теперь стали звонить и просить воспользоваться их картой в т.ч. для коммуналки - каждый раз объясняю что из личного опыта убедился, что их система не надежна а потому нет. А в прошлом месяце вообще был хит - в отделении вношу нал и снимаю по программе 50к - отхожу от кассы, а ко мне подбегает экономист - обращается по имени отчеству (хотя я общался только с кассиром) и опять "за рибу грошi" - пользуйтесь нашим пумб-онлайн и платите в нем коммуналь. Честно говоря пугает такая назойливость и отслеживание каждого моего действия (в т.ч. в аппке) WallNutPen Повідомлень: 1034 З нами з: 08.06.20 Подякував: 31 раз. Подякували: 286 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2024 13:32 WallNutPen написав: ... решить вопрос с поставщиком о переброске платежа с ГВП на ХВП - послали решать вопрос самостоятельно. ... ... решить вопрос с поставщиком о переброске платежа с ГВП на ХВП - послали решать вопрос самостоятельно. ...

это ж разные поставщики.. Как это возможна переброска средств между разными фирмами ? это ж разные поставщики.. Как это возможна переброска средств между разными фирмами ? Клаус Повідомлень: 1145 З нами з: 04.10.13 Подякував: 42 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2024 14:35 Клаус написав: WallNutPen написав: ... решить вопрос с поставщиком о переброске платежа с ГВП на ХВП - послали решать вопрос самостоятельно. ... ... решить вопрос с поставщиком о переброске платежа с ГВП на ХВП - послали решать вопрос самостоятельно. ...

это ж разные поставщики.. Как это возможна переброска средств между разными фирмами ? это ж разные поставщики.. Как это возможна переброска средств между разными фирмами ?

Сейчас - да. Но раньше в моем городе это было реализовано в одной организации - то есть и хвп и гвп предоставлял один поставщик. Потом горячую воду стал поставлять другой поставщик. Но у старого в перечне услуг гвп осталось. Вот на него и ушли деньги, хотя в шаблоне было прописано хвп. Все что требовалось от пумбы написать поставщику уточнение мол неправильно указали назначение - поменяйте. Но не стали. Сейчас - да. Но раньше в моем городе это было реализовано в одной организации - то есть и хвп и гвп предоставлял один поставщик. Потом горячую воду стал поставлять другой поставщик. Но у старого в перечне услуг гвп осталось. Вот на него и ушли деньги, хотя в шаблоне было прописано хвп. Все что требовалось от пумбы написать поставщику уточнение мол неправильно указали назначение - поменяйте. Но не стали. WallNutPen Повідомлень: 1034 З нами з: 08.06.20 Подякував: 31 раз. Подякували: 286 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2024 14:57 Re: ПУМБ У мого ОСББ інший р.р. вже 3 роки, в одному і тому ж банку. Але Пумба не хоче міняти реквізити в додатку. Звертався я і голова Осбб. Але кошти доходять- після оплати питаю у бухгалтера. Банк отримувач самостійно перенаправляє на діючий. Ризиковано платити на інші реквізити, але 2% приваблює. lel Повідомлень: 3445 З нами з: 10.12.13 Подякував: 1094 раз. Подякували: 397 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 487488489490 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Ірина_