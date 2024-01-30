Всё нормально значит.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 січ, 2024 20:36
Додано: Вів 30 січ, 2024 21:02
Додано: Вів 30 січ, 2024 23:22
На изображении карты ВсеМожу есть окошко Мінімальний платіж. Если нажать на это окошко, приложение перекидывает на страницу с подробностями задолженности: Обов'язковий платіж, Платіж пільгового періоду, Сума до повного погашення. Возле заголовка Сума до повного погашення есть стрелочка вниз. Если нажать на эту стрелочку, то появляются Деталі розрахунку, и там есть это "Погашення в обробці".
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