Всё нормально значит.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 січ, 2024 20:36
Додано: Вів 30 січ, 2024 21:02
Додано: Вів 30 січ, 2024 23:22
На изображении карты ВсеМожу есть окошко Мінімальний платіж. Если нажать на это окошко, приложение перекидывает на страницу с подробностями задолженности: Обов'язковий платіж, Платіж пільгового періоду, Сума до повного погашення. Возле заголовка Сума до повного погашення есть стрелочка вниз. Если нажать на эту стрелочку, то появляются Деталі розрахунку, и там есть это "Погашення в обробці".
Додано: Сер 31 січ, 2024 10:58
Коміссії при покупці долару
В такому ланцюгу операцій які будуть комісії?
Зовнішнє поповнення з іншого банку в грн -> Покупка долару онлайн -> Зняття долару в касі банку?
Додано: Сер 31 січ, 2024 11:39
На всеКарта p2p и СЭП без комис
При снятии валюты будет комис 1% если месяц не мариновать 500$ в банке
Ходят слухи, что можно за кредитные покупать валюту в Пумбе
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