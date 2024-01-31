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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 488489490491

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 20:36

  candidat написав:
  Feh14 написав:На следующие сутки всё корректно отображает.
Деньги ведь появились на ВМ?

Доступні кошти на сумму пополнения увеличились сразу же после перевода.

Всё нормально значит.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 21:02

  candidat написав:в приложении по-прежнему "погашення в обробці"

Де Ви таке бачите? Ні разу не зустрічав такого формулювання у застосунку.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 23:22

  klug написав:
  candidat написав:в приложении по-прежнему "погашення в обробці"

Де Ви таке бачите? Ні разу не зустрічав такого формулювання у застосунку.

На изображении карты ВсеМожу есть окошко Мінімальний платіж. Если нажать на это окошко, приложение перекидывает на страницу с подробностями задолженности: Обов'язковий платіж, Платіж пільгового періоду, Сума до повного погашення. Возле заголовка Сума до повного погашення есть стрелочка вниз. Если нажать на эту стрелочку, то появляются Деталі розрахунку, и там есть это "Погашення в обробці".
candidat
 
Повідомлень: 1252
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 10:58

Коміссії при покупці долару

В такому ланцюгу операцій які будуть комісії?
Зовнішнє поповнення з іншого банку в грн -> Покупка долару онлайн -> Зняття долару в касі банку?
amatorodessa
 
Повідомлень: 61
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 11:39

  amatorodessa написав:В такому ланцюгу операцій які будуть комісії?
Зовнішнє поповнення з іншого банку в грн -> Покупка долару онлайн -> Зняття долару в касі банку?


На всеКарта p2p и СЭП без комис
При снятии валюты будет комис 1% если месяц не мариновать 500$ в банке
Ходят слухи, что можно за кредитные покупать валюту в Пумбе
emeta
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Повідомлень: 2785
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 14:45

просто за кредитные
или за кредитные в грейсе?
v57
 
Повідомлень: 3155
З нами з: 14.03.10
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  #<1 ... 488489490491
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