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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 січ, 2024 20:36
candidat написав: Feh14 написав:
На следующие сутки всё корректно отображает.
Деньги ведь появились на ВМ?
Доступні кошти на сумму пополнения увеличились сразу же после перевода.
Всё нормально значит.
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Feh14
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Додано: Вів 30 січ, 2024 21:02
candidat написав:
в приложении по-прежнему "погашення в обробці"
Де Ви таке бачите? Ні разу не зустрічав такого формулювання у застосунку.
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klug
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Додано: Вів 30 січ, 2024 23:22
klug написав: candidat написав:
в приложении по-прежнему "погашення в обробці"
Де Ви таке бачите? Ні разу не зустрічав такого формулювання у застосунку.
На изображении карты ВсеМожу есть окошко Мінімальний платіж. Если нажать на это окошко, приложение перекидывает на страницу с подробностями задолженности: Обов'язковий платіж, Платіж пільгового періоду, Сума до повного погашення. Возле заголовка Сума до повного погашення есть стрелочка вниз. Если нажать на эту стрелочку, то появляются Деталі розрахунку, и там есть это "Погашення в обробці".
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candidat
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Додано: Сер 31 січ, 2024 10:58
В такому ланцюгу операцій які будуть комісії?
Зовнішнє поповнення з іншого банку в грн -> Покупка долару онлайн -> Зняття долару в касі банку?
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amatorodessa
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Додано: Сер 31 січ, 2024 11:39
amatorodessa написав:
В такому ланцюгу операцій які будуть комісії?
Зовнішнє поповнення з іншого банку в грн -> Покупка долару онлайн -> Зняття долару в касі банку?
На всеКарта p2p и СЭП без комис
При снятии валюты будет комис 1% если месяц не мариновать 500$ в банке
Ходят слухи, что можно за кредитные покупать валюту в Пумбе
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emeta
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Додано: Сер 31 січ, 2024 14:45
просто за кредитные
или за кредитные в грейсе?
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v57
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Додано: Сер 31 січ, 2024 16:59
emeta написав: amatorodessa написав:
В такому ланцюгу операцій які будуть комісії?
Зовнішнє поповнення з іншого банку в грн -> Покупка долару онлайн -> Зняття долару в касі банку?
На всеКарта p2p и СЭП без комис
При снятии валюты будет комис 1% если месяц не мариновать 500$ в банке
Ходят слухи, что можно за кредитные покупать валюту в Пумбе
На всеКарту р2р только тянучкой без комиса, если не ошибаюсь... я когда-то давно толкнул из моно и сняли 0,5% на входе, с тех пор только тяну
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pharus
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Додано: Сер 31 січ, 2024 17:44
pharus написав:
когда-то давно толкнул из моно и сняли 0,5% на входе
шось не то зняли, на всеКарті нема за вхід комісії.
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andriy_z
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Додано: Сер 31 січ, 2024 22:27
pharus написав:
На всеКарту р2р только тянучкой без комиса
нет.
туда любой заход без комиса
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flysoulfly
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