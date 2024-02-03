RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 488489490491

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 20:36

  candidat написав:
  Feh14 написав:На следующие сутки всё корректно отображает.
Деньги ведь появились на ВМ?

Доступні кошти на сумму пополнения увеличились сразу же после перевода.

Всё нормально значит.
Feh14
 
Повідомлень: 67
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 21:02

  candidat написав:в приложении по-прежнему "погашення в обробці"

Де Ви таке бачите? Ні разу не зустрічав такого формулювання у застосунку.
klug
 
Повідомлень: 8354
З нами з: 18.08.14
Подякував: 354 раз.
Подякували: 1177 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 23:22

  klug написав:
  candidat написав:в приложении по-прежнему "погашення в обробці"

Де Ви таке бачите? Ні разу не зустрічав такого формулювання у застосунку.

На изображении карты ВсеМожу есть окошко Мінімальний платіж. Если нажать на это окошко, приложение перекидывает на страницу с подробностями задолженности: Обов'язковий платіж, Платіж пільгового періоду, Сума до повного погашення. Возле заголовка Сума до повного погашення есть стрелочка вниз. Если нажать на эту стрелочку, то появляются Деталі розрахунку, и там есть это "Погашення в обробці".
candidat
 
Повідомлень: 1255
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 10:58

Коміссії при покупці долару

В такому ланцюгу операцій які будуть комісії?
Зовнішнє поповнення з іншого банку в грн -> Покупка долару онлайн -> Зняття долару в касі банку?
amatorodessa
 
Повідомлень: 61
З нами з: 03.04.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 11:39

  amatorodessa написав:В такому ланцюгу операцій які будуть комісії?
Зовнішнє поповнення з іншого банку в грн -> Покупка долару онлайн -> Зняття долару в касі банку?


На всеКарта p2p и СЭП без комис
При снятии валюты будет комис 1% если месяц не мариновать 500$ в банке
Ходят слухи, что можно за кредитные покупать валюту в Пумбе
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2785
З нами з: 19.03.09
Подякував: 140 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 14:45

просто за кредитные
или за кредитные в грейсе?
v57
 
Повідомлень: 3155
З нами з: 14.03.10
Подякував: 143 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 16:59

  emeta написав:
  amatorodessa написав:В такому ланцюгу операцій які будуть комісії?
Зовнішнє поповнення з іншого банку в грн -> Покупка долару онлайн -> Зняття долару в касі банку?


На всеКарта p2p и СЭП без комис
При снятии валюты будет комис 1% если месяц не мариновать 500$ в банке
Ходят слухи, что можно за кредитные покупать валюту в Пумбе

На всеКарту р2р только тянучкой без комиса, если не ошибаюсь... я когда-то давно толкнул из моно и сняли 0,5% на входе, с тех пор только тяну
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1131
З нами з: 05.12.08
Подякував: 2986 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 17:44

Re: ПУМБ

  pharus написав:когда-то давно толкнул из моно и сняли 0,5% на входе

шось не то зняли, на всеКарті нема за вхід комісії.
andriy_z
 
Повідомлень: 94
З нами з: 05.03.14
Подякував: 33 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 22:27

  pharus написав:На всеКарту р2р только тянучкой без комиса
нет.
туда любой заход без комиса
flysoulfly
 
Повідомлень: 4206
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1480 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 09:27

  candidat написав:
  klug написав:
  candidat написав:в приложении по-прежнему "погашення в обробці"

Де Ви таке бачите? Ні разу не зустрічав такого формулювання у застосунку.

На изображении карты ВсеМожу есть окошко Мінімальний платіж. Если нажать на это окошко, приложение перекидывает на страницу с подробностями задолженности: Обов'язковий платіж, Платіж пільгового періоду, Сума до повного погашення. Возле заголовка Сума до повного погашення есть стрелочка вниз. Если нажать на эту стрелочку, то появляются Деталі розрахунку, и там есть это "Погашення в обробці".

+/- опівночі пару годин у них завжди так, оновлюється інфа. То ж дивіться вже після цього часу
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 812
З нами з: 02.09.19
Подякував: 295 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 488489490491
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Maxwe11 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.