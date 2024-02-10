Кто-то пользуется картой ВсеМожуОнлайн ? Там действительно 3% кешбэк на оплату коммунальных даже если платишь не кредитными а из положительного остатка ?
Подскажите пожалуйста
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лют, 2024 10:27
Кто-то пользуется картой ВсеМожуОнлайн ? Там действительно 3% кешбэк на оплату коммунальных даже если платишь не кредитными а из положительного остатка ?
Подскажите пожалуйста
Додано: Суб 10 лют, 2024 11:40
максимум 2% і то за кред. кошти
давно вже нема 3%, вже й забув чи тут було колись такі%?
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