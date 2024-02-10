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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 489490491492

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 10:27

Кто-то пользуется картой ВсеМожуОнлайн ? Там действительно 3% кешбэк на оплату коммунальных даже если платишь не кредитными а из положительного остатка ?
Подскажите пожалуйста
serg1974
 
Повідомлень: 777
З нами з: 27.10.10
Подякував: 42 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 11:40

  serg1974 написав:Кто-то пользуется картой ВсеМожуОнлайн ? Там действительно 3% кешбэк на оплату коммунальных даже если платишь не кредитными а из положительного остатка ?
Подскажите пожалуйста


максимум 2% і то за кред. кошти https://uainvest.com.ua/cashback

давно вже нема 3%, вже й забув чи тут було колись такі%?
greenozon
 
Повідомлень: 15978
З нами з: 01.06.14
Подякував: 405 раз.
Подякували: 1570 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 12:10

  greenozon написав:
  serg1974 написав:Кто-то пользуется картой ВсеМожуОнлайн ? Там действительно 3% кешбэк на оплату коммунальных даже если платишь не кредитными а из положительного остатка ?
Подскажите пожалуйста


максимум 2% і то за кред. кошти https://uainvest.com.ua/cashback

давно вже нема 3%, вже й забув чи тут було колись такі%?


то , певно , з приватом переплутали , там до кінця січня було 3% з універсальної , а перед цим десь в листопаді 5
bems654556
 
Повідомлень: 177
З нами з: 25.02.23
Подякував: 1 раз.
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  #<1 ... 489490491492
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