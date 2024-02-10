Кто-то пользуется картой ВсеМожуОнлайн ? Там действительно 3% кешбэк на оплату коммунальных даже если платишь не кредитными а из положительного остатка ?
Подскажите пожалуйста
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Додано: Суб 10 лют, 2024 10:27
Кто-то пользуется картой ВсеМожуОнлайн ? Там действительно 3% кешбэк на оплату коммунальных даже если платишь не кредитными а из положительного остатка ?
Подскажите пожалуйста
Додано: Суб 10 лют, 2024 11:40
максимум 2% і то за кред. кошти
давно вже нема 3%, вже й забув чи тут було колись такі%?
Додано: Суб 10 лют, 2024 12:10
то , певно , з приватом переплутали , там до кінця січня було 3% з універсальної , а перед цим десь в листопаді 5
Додано: Суб 10 лют, 2024 17:55
Re: ПУМБ
ВсеМожуОнлайн чем то отичается от ВсеМожу по тарифам?
Открыть ВсеМожуОнлайн можно только через приложение или и в отделении так же можно? Нужен пластик.
Додано: Суб 10 лют, 2024 18:25
feecold
ВСЕМОЖУ онлайн: пільговий період на всі операції, після його закінчення місячна відсоткова ставка складає 2,99%. При знятті готівки та переказ є комісія, 2,99%.
ВСЕМОЖУ: пільговий період лише на покупки. На зняття готівки та перекази немає пільгового періоду, відразу нараховуються відсотки згідно з місячною відсотковою ставкою 3,99%.Проте зняття готівки та перекази без комісії (на відміну від ВСЕМОЖУ онлайн).
ВСЕМОЖУ онлайн можна відкрити як у ПУМБ онлайн (треба бути зареєстрованим за допомогою цифрових документів у додатку «Дія») так і у відділенні.
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