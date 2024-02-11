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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 489490491492

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ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 10:27

Кто-то пользуется картой ВсеМожуОнлайн ? Там действительно 3% кешбэк на оплату коммунальных даже если платишь не кредитными а из положительного остатка ?
Подскажите пожалуйста
serg1974
 
Повідомлень: 779
З нами з: 27.10.10
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Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 11:40

  serg1974 написав:Кто-то пользуется картой ВсеМожуОнлайн ? Там действительно 3% кешбэк на оплату коммунальных даже если платишь не кредитными а из положительного остатка ?
Подскажите пожалуйста


максимум 2% і то за кред. кошти https://uainvest.com.ua/cashback

давно вже нема 3%, вже й забув чи тут було колись такі%?
greenozon
 
Повідомлень: 15979
З нами з: 01.06.14
Подякував: 405 раз.
Подякували: 1570 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 12:10

  greenozon написав:
  serg1974 написав:Кто-то пользуется картой ВсеМожуОнлайн ? Там действительно 3% кешбэк на оплату коммунальных даже если платишь не кредитными а из положительного остатка ?
Подскажите пожалуйста


максимум 2% і то за кред. кошти https://uainvest.com.ua/cashback

давно вже нема 3%, вже й забув чи тут було колись такі%?


то , певно , з приватом переплутали , там до кінця січня було 3% з універсальної , а перед цим десь в листопаді 5
bems654556
 
Повідомлень: 177
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 17:55

Re: ПУМБ

ВсеМожуОнлайн чем то отичается от ВсеМожу по тарифам?
Открыть ВсеМожуОнлайн можно только через приложение или и в отделении так же можно? Нужен пластик.
feecold
 
Повідомлень: 47
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 18:25

feecold
ВСЕМОЖУ онлайн: пільговий період на всі операції, після його закінчення місячна відсоткова ставка складає 2,99%. При знятті готівки та переказ є комісія, 2,99%.
ВСЕМОЖУ: пільговий період лише на покупки. На зняття готівки та перекази немає пільгового періоду, відразу нараховуються відсотки згідно з місячною відсотковою ставкою 3,99%.Проте зняття готівки та перекази без комісії (на відміну від ВСЕМОЖУ онлайн).
ВСЕМОЖУ онлайн можна відкрити як у ПУМБ онлайн (треба бути зареєстрованим за допомогою цифрових документів у додатку «Дія») так і у відділенні.
otshelnick1
 
Повідомлень: 176
З нами з: 13.10.22
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 11:14

  greenozon написав:
  serg1974 написав:Кто-то пользуется картой ВсеМожуОнлайн ? Там действительно 3% кешбэк на оплату коммунальных даже если платишь не кредитными а из положительного остатка ?
Подскажите пожалуйста


максимум 2% і то за кред. кошти https://uainvest.com.ua/cashback

давно вже нема 3%, вже й забув чи тут було колись такі%?


Поражаюсь наглости сотрудников занимающихся прозвоном клиентов с целью впарить кредитку. От них информация. Решил перепроверить прежде чем открыть такую карту в приложении.
serg1974
 
Повідомлень: 779
З нами з: 27.10.10
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 11:51

Re: ПУМБ

  greenozon написав:давно вже нема 3%, вже й забув чи тут було колись такі%?
колись було і 10% по ВСЕМОЖУ, але недовго)
otshelnick1
 
Повідомлень: 176
З нами з: 13.10.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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  #<1 ... 489490491492
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