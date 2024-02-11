ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лют, 2024 10:27
Кто-то пользуется картой ВсеМожуОнлайн ? Там действительно 3% кешбэк на оплату коммунальных даже если платишь не кредитными а из положительного остатка ?
Подскажите пожалуйста
serg1974
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Додано: Суб 10 лют, 2024 11:40
serg1974 написав:
Кто-то пользуется картой ВсеМожуОнлайн ? Там действительно 3% кешбэк на оплату коммунальных даже если платишь не кредитными а из положительного остатка ?
Подскажите пожалуйста
максимум 2% і то за кред. кошти
https://uainvest.com.ua/cashback
давно вже нема 3%, вже й забув чи тут було колись такі%?
greenozon
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Додано: Суб 10 лют, 2024 12:10
greenozon написав: serg1974 написав:
Кто-то пользуется картой ВсеМожуОнлайн ? Там действительно 3% кешбэк на оплату коммунальных даже если платишь не кредитными а из положительного остатка ?
Подскажите пожалуйста
максимум 2% і то за кред. кошти
https://uainvest.com.ua/cashback
давно вже нема 3%, вже й забув чи тут було колись такі%?
то , певно , з приватом переплутали , там до кінця січня було 3% з універсальної , а перед цим десь в листопаді 5
bems654556
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Додано: Суб 10 лют, 2024 17:55
ВсеМожуОнлайн чем то отичается от ВсеМожу по тарифам?
Открыть ВсеМожуОнлайн можно только через приложение или и в отделении так же можно? Нужен пластик.
feecold
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Додано: Суб 10 лют, 2024 18:25
feecold ВСЕМОЖУ онлайн: пільговий період на всі операції, після його закінчення місячна відсоткова ставка складає 2,99%. При знятті готівки та переказ є комісія, 2,99%. ВСЕМОЖУ: пільговий період лише на покупки. На зняття готівки та перекази немає пільгового періоду, відразу нараховуються відсотки згідно з місячною відсотковою ставкою 3,99%.Проте зняття готівки та перекази без комісії (на відміну від ВСЕМОЖУ онлайн). ВСЕМОЖУ онлайн можна відкрити як у ПУМБ онлайн (треба бути зареєстрованим за допомогою цифрових документів у додатку «Дія») так і у відділенні.
otshelnick1
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Додано: Нед 11 лют, 2024 11:14
greenozon написав: serg1974 написав:
Кто-то пользуется картой ВсеМожуОнлайн ? Там действительно 3% кешбэк на оплату коммунальных даже если платишь не кредитными а из положительного остатка ?
Подскажите пожалуйста
максимум 2% і то за кред. кошти
https://uainvest.com.ua/cashback
давно вже нема 3%, вже й забув чи тут було колись такі%?
Поражаюсь наглости сотрудников занимающихся прозвоном клиентов с целью впарить кредитку. От них информация. Решил перепроверить прежде чем открыть такую карту в приложении.
serg1974
Повідомлень: 780
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Додано: Нед 11 лют, 2024 11:51
greenozon написав:
давно вже нема 3%, вже й забув чи тут було колись такі%?
колись було і 10% по ВСЕМОЖУ, але недовго)
otshelnick1
Повідомлень: 178
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Додано: Нед 11 лют, 2024 14:21
Ну я застав 5% по комуналці до війни і це було на щастя, але довго це не пробуло.
melkh
Повідомлень: 946
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Додано: Нед 11 лют, 2024 14:35
melkh написав:
Ну я застав 5% по комуналці до війни і це було на щастя, але довго це не пробуло.
десь в 20-21 році була така штука - кредитка ПУМБ від "Ясно", давали 10% кешбека по комунальних, але там було стільки підводних каменів, що і згадувати не хочеться...
otshelnick1
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Додано: Нед 11 лют, 2024 15:09
otshelnick1 написав: melkh написав:
Ну я застав 5% по комуналці до війни і це було на щастя, але довго це не пробуло.
десь в 20-21 році була така штука - кредитка ПУМБ від "Ясно", давали 10% кешбека по комунальних, але там було стільки підводних каменів, що і згадувати не хочеться...
Да, були часи. Спочатку було 15% - Ясно 10 і ПУМБ 5, все чистими, потім 10 чист. і 5 брудними, тобто 4 чист., потім прибрали 10 і залишилось 5 брудн., ну а зараз 2 брудн.
valya
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