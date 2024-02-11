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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лют, 2024 15:27
otshelnick1 написав:feecold
ВСЕМОЖУ онлайн: пільговий період на всі операції, після його закінчення місячна відсоткова ставка складає 2,99%. При знятті готівки та переказ є комісія, 2,99%.
ВСЕМОЖУ: пільговий період лише на покупки. На зняття готівки та перекази немає пільгового періоду, відразу нараховуються відсотки згідно з місячною відсотковою ставкою 3,99%.Проте зняття готівки та перекази без комісії (на відміну від ВСЕМОЖУ онлайн).
ВСЕМОЖУ онлайн можна відкрити як у ПУМБ онлайн (треба бути зареєстрованим за допомогою цифрових документів у додатку «Дія») так і у відділенні.
це для нових клієнтів? бо у додатку таке не пропонує...
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Додано: Нед 11 лют, 2024 15:42
Shaman написав:
це для нових клієнтів? бо у додатку таке не пропонує...
для всіх) у вас мабуть відкрита Всеможу? Тому не пропонує. Якщо Всеможу немає, тоді за наявності пропозиції від банку дивитися у розділі Кредити
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Додано: Нед 11 лют, 2024 15:52
otshelnick1 написав: Shaman написав:
це для нових клієнтів? бо у додатку таке не пропонує...
для всіх) у вас мабуть відкрита Всеможу? Тому не пропонує. Якщо Всеможу немає, тоді за наявності пропозиції від банку дивитися у розділі Кредити
тобто для всіх, хто не має Все можу.
а би поміняв Все можу на Всеможу онлайн
бо вони заманюють клієнтів, й пропонують більш цікаві умови, ніж навіть Моно.
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Shaman
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Додано: Нед 11 лют, 2024 15:55
Додаток не працює?
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Додано: Нед 11 лют, 2024 15:59
Shaman написав:
тобто для всіх, хто не має Все можу.
одночасно не можуть бути відкриті ці дві карти 😉
Shaman написав:
бо вони заманюють клієнтів, й пропонують
більш цікаві умови, ніж навіть Моно.
згоден, умови цікавіші, але сам додаток і їхня техпідтримка це ще той квест))
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