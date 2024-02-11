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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 490491492493

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 15:27

  otshelnick1 написав:feecold
ВСЕМОЖУ онлайн: пільговий період на всі операції, після його закінчення місячна відсоткова ставка складає 2,99%. При знятті готівки та переказ є комісія, 2,99%.
ВСЕМОЖУ: пільговий період лише на покупки. На зняття готівки та перекази немає пільгового періоду, відразу нараховуються відсотки згідно з місячною відсотковою ставкою 3,99%.Проте зняття готівки та перекази без комісії (на відміну від ВСЕМОЖУ онлайн).
ВСЕМОЖУ онлайн можна відкрити як у ПУМБ онлайн (треба бути зареєстрованим за допомогою цифрових документів у додатку «Дія») так і у відділенні.

це для нових клієнтів? бо у додатку таке не пропонує...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 15:42

Re: ПУМБ

  Shaman написав:це для нових клієнтів? бо у додатку таке не пропонує...
для всіх) у вас мабуть відкрита Всеможу? Тому не пропонує. Якщо Всеможу немає, тоді за наявності пропозиції від банку дивитися у розділі Кредити
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 15:52

  otshelnick1 написав:
  Shaman написав:це для нових клієнтів? бо у додатку таке не пропонує...
для всіх) у вас мабуть відкрита Всеможу? Тому не пропонує. Якщо Всеможу немає, тоді за наявності пропозиції від банку дивитися у розділі Кредити

тобто для всіх, хто не має Все можу.

а би поміняв Все можу на Всеможу онлайн :)

бо вони заманюють клієнтів, й пропонують більш цікаві умови, ніж навіть Моно.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 15:55

Re: ПУМБ

Додаток не працює?
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 15:59

Re: ПУМБ

  Shaman написав:тобто для всіх, хто не має Все можу.
одночасно не можуть бути відкриті ці дві карти 😉

  Shaman написав:бо вони заманюють клієнтів, й пропонують
більш цікаві умови, ніж навіть Моно.
згоден, умови цікавіші, але сам додаток і їхня техпідтримка це ще той квест))
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 18:16

Re: ПУМБ

  Shaman написав:бо вони заманюють клієнтів, й пропонують більш цікаві умови, ніж навіть Моно.
Наприклад?
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 18:22

  Howl написав:
  Shaman написав:бо вони заманюють клієнтів, й пропонують більш цікаві умови, ніж навіть Моно.
Наприклад?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5684740#p5684740

з точки зору безкоштовного користування - ніяких.

для тих, хто платить, - є деякі покращення порівняно з попередними умовами Всеможу
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 18:55

Re: ПУМБ

Shaman, ті клієнти, які платять %, не можуть просто так змінити тариф на картці, як це можливо в Сенс банку. Та й не дуже багато клієнтів обирають картку, щоб у подальшому навмисно вийти з пільгового періоду. Зазвичай намагаються користуватися безкоштовно.

Тим паче кредитний ліміт за карткою "всеМОЖУ online" розповсюджується з єдиного кредитного ліміту. Надасть банк цей ліміт можна спробувати зараз, якщо є кнопка отримання кредитного ліміту в розділі "Кредити". Це до того, що перейти з одно продукта на інший можна, але є нюанси й, можливо, проблеми.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 19:01

  Howl написав:Shaman, ті клієнти, які платять %, не можуть просто так змінити тариф на картці, як це можливо в Сенс банку. Та й не дуже багато клієнтів обирають картку, щоб у подальшому навмисно вийти з пільгового періоду. Зазвичай намагаються користуватися безкоштовно.

Тим паче кредитний ліміт за карткою "всеМОЖУ online" розповсюджується з єдиного кредитного ліміту. Надасть банк цей ліміт можна спробувати зараз, якщо є кнопка отримання кредитного ліміту в розділі "Кредити". Це до того, що перейти з одно продукта на інший можна, але є нюанси й, можливо, проблеми.

це ми так думаємо. а статистика ще до війни озвучувалась, що не у грейсі більше половини карток. війна ще більше змінила цю цифру.

особисто мені не нададуть, бо не так давно банк прокачав мені Всеможу.
Shaman
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