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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лют, 2024 15:27
otshelnick1 написав:feecold
ВСЕМОЖУ онлайн: пільговий період на всі операції, після його закінчення місячна відсоткова ставка складає 2,99%. При знятті готівки та переказ є комісія, 2,99%.
ВСЕМОЖУ: пільговий період лише на покупки. На зняття готівки та перекази немає пільгового періоду, відразу нараховуються відсотки згідно з місячною відсотковою ставкою 3,99%.Проте зняття готівки та перекази без комісії (на відміну від ВСЕМОЖУ онлайн).
ВСЕМОЖУ онлайн можна відкрити як у ПУМБ онлайн (треба бути зареєстрованим за допомогою цифрових документів у додатку «Дія») так і у відділенні.
це для нових клієнтів? бо у додатку таке не пропонує...
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Shaman
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Додано: Нед 11 лют, 2024 15:42
Shaman написав:
це для нових клієнтів? бо у додатку таке не пропонує...
для всіх) у вас мабуть відкрита Всеможу? Тому не пропонує. Якщо Всеможу немає, тоді за наявності пропозиції від банку дивитися у розділі Кредити
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Додано: Нед 11 лют, 2024 15:52
otshelnick1 написав: Shaman написав:
це для нових клієнтів? бо у додатку таке не пропонує...
для всіх) у вас мабуть відкрита Всеможу? Тому не пропонує. Якщо Всеможу немає, тоді за наявності пропозиції від банку дивитися у розділі Кредити
тобто для всіх, хто не має Все можу.
а би поміняв Все можу на Всеможу онлайн
бо вони заманюють клієнтів, й пропонують більш цікаві умови, ніж навіть Моно.
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Shaman
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Додано: Нед 11 лют, 2024 15:55
Додаток не працює?
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Додано: Нед 11 лют, 2024 15:59
Shaman написав:
тобто для всіх, хто не має Все можу.
одночасно не можуть бути відкриті ці дві карти 😉
Shaman написав:
бо вони заманюють клієнтів, й пропонують
більш цікаві умови, ніж навіть Моно.
згоден, умови цікавіші, але сам додаток і їхня техпідтримка це ще той квест))
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Додано: Нед 11 лют, 2024 18:16
Shaman написав:
бо вони заманюють клієнтів, й пропонують більш цікаві умови, ніж навіть Моно.
Наприклад?
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Додано: Нед 11 лют, 2024 18:22
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5684740#p5684740
Howl написав: Shaman написав:
бо вони заманюють клієнтів, й пропонують більш цікаві умови, ніж навіть Моно.
Наприклад?
з точки зору безкоштовного користування - ніяких.
для тих, хто платить, - є деякі покращення порівняно з попередними умовами Всеможу
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Додано: Нед 11 лют, 2024 18:55
Shaman, ті клієнти, які платять %, не можуть просто так змінити тариф на картці, як це можливо в Сенс банку. Та й не дуже багато клієнтів обирають картку, щоб у подальшому навмисно вийти з пільгового періоду. Зазвичай намагаються користуватися безкоштовно.
Тим паче кредитний ліміт за карткою "всеМОЖУ online" розповсюджується з єдиного кредитного ліміту. Надасть банк цей ліміт можна спробувати зараз, якщо є кнопка отримання кредитного ліміту в розділі "Кредити". Це до того, що перейти з одно продукта на інший можна, але є нюанси й, можливо, проблеми.
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Додано: Нед 11 лют, 2024 19:01
Howl написав:Shaman
, ті клієнти, які платять %, не можуть просто так змінити тариф на картці, як це можливо в Сенс банку. Та й не дуже багато клієнтів обирають картку, щоб у подальшому навмисно вийти з пільгового періоду
. Зазвичай намагаються користуватися безкоштовно.
Тим паче кредитний ліміт за карткою "всеМОЖУ online" розповсюджується з єдиного кредитного ліміту. Надасть банк цей ліміт можна спробувати зараз, якщо є кнопка отримання кредитного ліміту в розділі "Кредити". Це до того, що перейти з одно продукта на інший можна, але є нюанси й, можливо, проблеми.
це ми так думаємо. а статистика ще до війни озвучувалась, що не у грейсі більше половини карток. війна ще більше змінила цю цифру.
особисто мені не нададуть, бо не так давно банк прокачав мені Всеможу.
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