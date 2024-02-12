мені також, після 3-4 років тиші... Мабуть це усім він поналивав, і з'явилася нова фішка "Гроші в розстрочку"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лют, 2024 17:15
Re: ПУМБ
Додано: Пон 12 лют, 2024 18:22
грошей дуже багато, ліквідність зашкалює.
вирішили, що потенційні 70% на пересічному перекриють ризики. та й до ризиків звикли. Всеможу онлайн з цієї ж опери.
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