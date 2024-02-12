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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 491492493494

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 17:15

Re: ПУМБ

  Hotab написав:Але якщо і вам, то мабуть причина інша.
мені також, після 3-4 років тиші... Мабуть це усім він поналивав, і з'явилася нова фішка "Гроші в розстрочку"
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 18:22

  otshelnick1 написав:
  Hotab написав:Але якщо і вам, то мабуть причина інша.
мені також, після 3-4 років тиші... Мабуть це усім він поналивав, і з'явилася нова фішка "Гроші в розстрочку"

грошей дуже багато, ліквідність зашкалює.

вирішили, що потенційні 70% на пересічному перекриють ризики. та й до ризиків звикли. Всеможу онлайн з цієї ж опери.
Shaman
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