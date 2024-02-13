мені також, після 3-4 років тиші... Мабуть це усім він поналивав, і з'явилася нова фішка "Гроші в розстрочку"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лют, 2024 17:15
Re: ПУМБ
Додано: Пон 12 лют, 2024 18:22
грошей дуже багато, ліквідність зашкалює.
вирішили, що потенційні 70% на пересічному перекриють ризики. та й до ризиків звикли. Всеможу онлайн з цієї ж опери.
Додано: Пон 12 лют, 2024 21:43
Re: ПУМБ
Ну я зараз знаходжусь у Донецькій області й мій запит на отримання кредитного ліміту банк послав. Скоріше за все йому не сподобалося або моя адреса реєстрації (Донецька область), або фактичне місце перебування (Донецька область), або відносно велика заборгованість у пільговому періоді. А якщо в тебе все ок із цим, то міг попасти під планове збільшення лімітів.
Додано: Вів 13 лют, 2024 13:22
оцей фактор гадаю ні. навпаки, повністю вибирав кредитний ліміт, й схоже через це підвищили. вибрав й підвищений ліміт - ще раз підвищили
банкам цікавий клієнт, який робить оборот по картці, а не той, кому дали кредит, а він його вибирає на 10-20%
локація гадаю важлива
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