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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лют, 2024 17:15
Hotab написав:
Але якщо і вам, то мабуть причина інша.
мені також, після 3-4 років тиші... Мабуть це усім він поналивав, і з'явилася нова фішка "Гроші в розстрочку"
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otshelnick1
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Додано: Пон 12 лют, 2024 18:22
otshelnick1 написав: Hotab написав:
Але якщо і вам, то мабуть причина інша.
мені також, після 3-4 років тиші... Мабуть це усім він поналивав, і з'явилася нова фішка "Гроші в розстрочку"
грошей дуже багато, ліквідність зашкалює.
вирішили, що потенційні 70% на пересічному перекриють ризики. та й до ризиків звикли. Всеможу онлайн з цієї ж опери.
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Shaman
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Додано: Пон 12 лют, 2024 21:43
Hotab написав:
З чим це може бути повʼязано?
Ну я зараз знаходжусь у Донецькій області й мій запит на отримання кредитного ліміту банк послав. Скоріше за все йому не сподобалося або моя адреса реєстрації (Донецька область), або фактичне місце перебування (Донецька область), або відносно велика заборгованість у пільговому періоді. А якщо в тебе все ок із цим, то міг попасти під планове збільшення лімітів.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 13:22
Howl написав: Hotab написав:
З чим це може бути повʼязано?
Ну я зараз знаходжусь у Донецькій області й мій запит на отримання кредитного ліміту банк послав. Скоріше за все йому не сподобалося або моя адреса реєстрації (Донецька область), або фактичне місце перебування (Донецька область), або відносно велика заборгованість у пільговому періоді
. А якщо в тебе все ок із цим, то міг попасти під планове збільшення лімітів.
оцей фактор гадаю ні. навпаки, повністю вибирав кредитний ліміт, й схоже через це підвищили. вибрав й підвищений ліміт - ще раз підвищили
банкам цікавий клієнт, який робить оборот по картці, а не той, кому дали кредит, а він його вибирає на 10-20%
локація гадаю важлива
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Shaman
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Додано: Сер 14 лют, 2024 16:18
Shaman
,
банкам цікавий клієнт, який робить оборот по картці,
А ще краще якщо вивалюється з грейсу))
Я думав Моня після ідентифікації доходів та зміну статусу на «не силовик» теж наллє хоч гривню ліміту. Але ні)
Проте я так і не почав юзати кредитки (і вони ж мабуть це бачать в УБКІ) : боюсь щось десь прозівати в кінці місяця.
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Hotab
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Додано: Сер 14 лют, 2024 17:09
Hotab написав:Shaman
,
банкам цікавий клієнт, який робить оборот по картці,
А ще краще якщо вивалюється з грейсу))
Я думав Моня після ідентифікації доходів та зміну статусу на «не силовик» теж наллє хоч гривню ліміту. Але ні)
Проте я так і не почав юзати кредитки (і вони ж мабуть це бачать в УБКІ) : боюсь щось десь прозівати в кінці місяця.
як у рибальстві. спочатку прикормка, потім закидають вудку, потім підсікають...
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Додано: Сер 14 лют, 2024 18:04
Hotab написав:
...я так і не почав юзати кредитки (і вони ж мабуть це бачать в УБКІ)
Бачать, якщо захочуть.
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Howl
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