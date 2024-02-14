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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 492493494495>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 17:15

Re: ПУМБ

  Hotab написав:Але якщо і вам, то мабуть причина інша.
мені також, після 3-4 років тиші... Мабуть це усім він поналивав, і з'явилася нова фішка "Гроші в розстрочку"
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 18:22

  otshelnick1 написав:
  Hotab написав:Але якщо і вам, то мабуть причина інша.
мені також, після 3-4 років тиші... Мабуть це усім він поналивав, і з'явилася нова фішка "Гроші в розстрочку"

грошей дуже багато, ліквідність зашкалює.

вирішили, що потенційні 70% на пересічному перекриють ризики. та й до ризиків звикли. Всеможу онлайн з цієї ж опери.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 21:43

Re: ПУМБ

  Hotab написав:З чим це може бути повʼязано?
Ну я зараз знаходжусь у Донецькій області й мій запит на отримання кредитного ліміту банк послав. Скоріше за все йому не сподобалося або моя адреса реєстрації (Донецька область), або фактичне місце перебування (Донецька область), або відносно велика заборгованість у пільговому періоді. А якщо в тебе все ок із цим, то міг попасти під планове збільшення лімітів.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 13:22

  Howl написав:
  Hotab написав:З чим це може бути повʼязано?
Ну я зараз знаходжусь у Донецькій області й мій запит на отримання кредитного ліміту банк послав. Скоріше за все йому не сподобалося або моя адреса реєстрації (Донецька область), або фактичне місце перебування (Донецька область), або відносно велика заборгованість у пільговому періоді. А якщо в тебе все ок із цим, то міг попасти під планове збільшення лімітів.

оцей фактор гадаю ні. навпаки, повністю вибирав кредитний ліміт, й схоже через це підвищили. вибрав й підвищений ліміт - ще раз підвищили :D

банкам цікавий клієнт, який робить оборот по картці, а не той, кому дали кредит, а він його вибирає на 10-20%

локація гадаю важлива
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 16:18

Shaman ,
банкам цікавий клієнт, який робить оборот по картці,


А ще краще якщо вивалюється з грейсу))
Я думав Моня після ідентифікації доходів та зміну статусу на «не силовик» теж наллє хоч гривню ліміту. Але ні)
Проте я так і не почав юзати кредитки (і вони ж мабуть це бачать в УБКІ) : боюсь щось десь прозівати в кінці місяця.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 17:09

  Hotab написав:Shaman ,
банкам цікавий клієнт, який робить оборот по картці,

А ще краще якщо вивалюється з грейсу))
Я думав Моня після ідентифікації доходів та зміну статусу на «не силовик» теж наллє хоч гривню ліміту. Але ні)
Проте я так і не почав юзати кредитки (і вони ж мабуть це бачать в УБКІ) : боюсь щось десь прозівати в кінці місяця.

як у рибальстві. спочатку прикормка, потім закидають вудку, потім підсікають... :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:04

Re: ПУМБ

  Hotab написав:...я так і не почав юзати кредитки (і вони ж мабуть це бачать в УБКІ)
Бачать, якщо захочуть.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:48

  Hotab написав:Shaman ,
банкам цікавий клієнт, який робить оборот по картці,


А ще краще якщо вивалюється з грейсу))
Я думав Моня після ідентифікації доходів та зміну статусу на «не силовик» теж наллє хоч гривню ліміту. Але ні)
Проте я так і не почав юзати кредитки (і вони ж мабуть це бачать в УБКІ) : боюсь щось десь прозівати в кінці місяця.

Там ще фактор пенса може заграти новими фарбами :)
Деякі банки клієнтам після 60..70р вже не видають кредліміти, особливо, якщо вони непрацюючиє :P :P Чи ви молодий полкан?! :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:54

Amethyst ,
Чи ви молодий полкан?! :lol:


В душі - дуже молодий! В паспорті трохи старший))
Але не полкан)
Ловіть гол: рахунок в умі краще, аніж у вас :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 18:58

  Hotab написав:Amethyst ,
Чи ви молодий полкан?! :lol:


В душі - дуже молодий! В паспорті трохи старший))
Але не полкан)
Ловіть гол: рахунок в умі краще, аніж у вас :lol:

Краще, але ж ви остаточно там не порахували.. Там все рівно я виграю :)
Ну всі летуни за визначенням -- дуже молоді :)
Amethyst
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